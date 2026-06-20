La star di House of the Dragon si candida per Tempesta nel reboot degli X-Men

L'attrice Bethany Antonia, nota per il suo ruolo in House of the Dragon, ha espresso il desiderio di interpretare Tempesta nel prossimo reboot cinematografico degli X-Men, nonostante il personaggio sia stato già assegnato altrove. La sua candidatura è stata suggerita in un'intervista dove ha dichiarato di voler più azione nella sua carriera. Intanto, i Marvel Studios non hanno ancora confermato il cast, lasciando aperta la possibilità di un suo coinvolgimento.

Il reboot degli X-Men è attualmente in cantiere in casa Marvel e una star del cast di House of the Dragon avrebbe manifestato il proprio interesse, candidandosi per un personaggio specifico.

Avrebbero più di una cosa in comune. Entrambi quest'anno ruberanno l'attenzione del pubblico, ad esempio. House of the Dragon è di ritorno dal 22 giugno su Sky e in streaming su HBO Max e NOW con la quale approfondirà ancor di più la Guerra Civile tra Targaryen, mentre gli X-Men sono attesi al cinema come parte del cast corale dei Marvel Studios.

Pare che una giovane star di House of the Dragon abbia già fatto la sua mossa, condividendo il proprio interesse in merito ad uno dei personaggi più amati degli X-Men. L'attrice ha ammesso che vorrebbe maggiore azione dalla sua carriera e non le dispiacerebbe integrarsi nel reboot degli X-Men: in particolare, le piacerebbe interpretare una [personaggio].

Che ha esordito in House of the Dragon interpretando una giovane versione di Rhaenyra Targaryen e scelta successivamente dai DC Studios per essere la nuova Tempesta, mi piacerebbe, ma credo che sia stato già assegnato. All'attrice è stato fatto notare che, no, al momento i Marvel Studios non hanno ancora confermato chi interpreterà Tempesta nel reboot e se questo personaggio effettivamente tornerà; a quel punto Bethany Antonia ha rilanciato: [suggerimento].

E sarebbe difficile immaginare un reboot del franchise senza personaggi del genere. Ma i Marvel Studios ascolteranno la richiesta di Bethany Antonia? House of the Dragon su NOW: Il mega recap delle stagioni 1 e 2 in vista della stagione 3 (VIDEO) Toy Story 5 ha davvero rischiato il divieto in Cina? Il caso spiegato bene: cosa c'entra il Dalai Lama





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