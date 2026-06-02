La startup Ricehouse presenta Hexa, un microedificio costruito con materiali derivati dal riso

La startup Ricehouse ha presentato un nuovo progetto chiamato Hexa, un microedificio di sei metri quadrati costruito con materiali derivati dagli scarti del riso. L'obiettivo è mostrare come questi materiali possano essere utilizzati nella costruzione di edifici e spazi abitativi.

La startup Ricehouse ha presentato un nuovo progetto chiamato Hexa , un microedificio di sei metri quadrati costruito con materiali derivati dagli scarti del riso. L'obiettivo è mostrare come questi materiali possano essere utilizzati nella costruzione di edifici e spazi abitativi.

La struttura è stata installata nel parco di UpTown Cascina Merlata a Milano e rimarrà lì fino al 14 giugno. Hexa è stato realizzato in collaborazione con Apicoltura Urbana e punta a mostrare come gli scarti agricoli possano essere utilizzati nella costruzione di edifici. La startup ha scelto di utilizzare materiali derivati dal riso perché sono abbondanti e possono essere utilizzati per ridurre l'impatto ambientale dell'edilizia.

L'obiettivo di Ricehouse è ridurre l'impatto ambientale dell'edilizia e ridurre le emissioni e i consumi energetici. La struttura di Hexa è stata realizzata con materiali bio-based destinati all'isolamento, alle finiture e ai rivestimenti. La struttura è prefabbricata, trasportabile e alimentata da pannelli fotovoltaici sul tetto. Può ospitare fino a sei persone alla volta e nasce come spazio di 'decompressione', pensato per parchi, hotel, aziende o aree wellness.

La parte più insolita del progetto riguarda però le api. Attraverso una doppia rete collegata agli alveari, l'ambiente interno si riempie degli odori provenienti dall'alveare e del suono prodotto dal battito delle ali. Le api restano separate dai visitatori e continuano normalmente la loro attività di impollinazione. La startup immagina applicazioni più ampie della struttura: spazi relax nei parchi, aree di sosta negli autogrill o piccoli ambienti modulari per il turismo sostenibile.

Sul fronte economico, la startup sostiene che l'uso dei materiali derivati dal riso comporti oggi costi 'tra il 2 e il 5% superiori' rispetto all'edilizia tradizionale, grazie alla progressiva industrializzazione dei processi. Una stima che, se confermata su larga scala, potrebbe rendere questi materiali più competitivi rispetto a quanto avviene oggi in parte del settore della bioedilizia. Il tema centrale resta comunque quello ambientale. Ricehouse calcola il beneficio climatico soprattutto attraverso il recupero degli scarti agricoli che altrimenti verrebbero bruciati.

Secondo le stime dell'azienda, ogni tonnellata di paglia o lolla riutilizzata consentirebbe di sequestrare circa una tonnellata e mezzo di CO2. La struttura Hexa trattiene complessivamente circa due tonnellate e mezzo di anidride carbonica nei materiali utilizzati. Il progetto si inserisce in un mercato che guarda sempre di più alla qualità degli spazi abitativi e ai materiali impiegati nelle costruzioni. Ma la sfida resta quella della diffusione su larga scala.

Per realtà come Ricehouse, il passaggio decisivo sarà dimostrare che soluzioni di questo tipo possano uscire dalla dimensione sperimentale o di nicchia e trovare applicazione stabile nel mercato edilizio ordinario. La startup Ricehouse ha anche lanciato un progetto pilota chiamato 'Raccogli-Amo' per la raccolta dei rifiuti tessili in negozio. Il progetto pilota 'Raccogli-Amo' di Erion Textiles è stato lanciato per la raccolta dei rifiuti tessili in negozio.

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