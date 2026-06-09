La storia d'amore che è andata a male

La storia di Diane e Marie è una storia d'amore che è andata a male a causa delle beghe legali, ma è anche una storia di amore vero e sincero. La storia descrive la nascita e la fine della loro storia d'amore

Due persone, due storie. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. Diane, 53 anni, racconta la sua storia d'amore autentica per Marie, ma anche la sua fine improvvisa e dolorosa.

La loro storia inizia come una normale conoscenza, ma si trasforma rapidamente in un'autentica passione. Diane e Marie scoprono di avere molto in comune, da un forum online ristretto di lesbiche parigine a una passione comune per Freud. Il loro amore cresce e si consolidano, diventano una coppia stabile e felice. Gli ultimi momenti della loro storia d'amore sono commoventi e sinceri.

La fine della loro storia, a causa delle beghe legali, supera la fantasia.

'Sono distrutta, dormo sul divano mentre lei parte in vacanza senza di me', dichiara Diane assalita da sentimenti di frustrazione per aver perso l'amor suo





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