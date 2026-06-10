La storia del calcio negli Stati Uniti: da un piccolo gruppo di appassionati a una lega professionistica

La storia del calcio negli Stati Uniti è una storia di passione, di sacrificio e di sogni. Da un piccolo gruppo di appassionati a una lega professionistica, il calcio è diventato una parte integrante della cultura americana.

Il 4 luglio 1994, giorno in cui la Nazionale Usa perse con il Brasile ai Mondiali, Cobi Jones capì che avevano già vinto. Il sogno della squadra era finito, ma il suo stava iniziando.

Quel pomeriggio, sotto il sole e davanti a oltre 80.000 spettatori, Jones guardò intorno e vide il futuro. Quando siamo usciti in campo e abbiamo sentito l'esplosione della folla, ho visto migliaia di tifosi americani con il volto dipinto di rosso, bianco e blu e le bandiere che sventolavano. Erano molti di più dei brasiliani. È stato un momento speciale: ho capito che il calcio era finalmente accettato in USA.

Trentadue anni dopo, Jones e quattordici compagni sono tornati in campo, al Soldier Field, per essere celebrati prima dell'ultima partita della nazionale Usa prima dei Mondiali 2026. Le vecchie divise di jeans sono state sostituite da quelle a strisce rosse e bianche, i parastinchi da occhiali da sole e i tackle da selfie. Molto era cambiato in 32 anni, ma, riuniti per dare il via a un'altra estate destinata a fare la storia, tutto sembrava tornare al punto di partenza.

Tutto era iniziato trent'anni prima, quando a un gruppo di ventenni sconosciuti era stato chiesto di ispirare un Paese. All'inizio la cultura calcistica era limitata, non esisteva un campionato professionistico e la speranza sembrava poca. In quell'estate tutto cambiò: il gruppo diventò un'icona, sfidò i migliori, incontrò star degli anni '90 e firmò migliaia di autografi. Ma soprattutto, quell'estate il calcio sbarcò davvero in America.

Dalla promessa del torneo nacque la Major League Soccer: oggi conta star come Messi e club dal valore paragonabile ai grandi club europei. Con il ritorno della Coppa del Mondo negli Stati Uniti nel 2026, molto di ciò che il calcio è diventato qui si deve a quell'estate. I Mondiali non sono stati più gli stessi.

Questa è la loro storia, narrata da chi c'era, da chi ne ha tratto vantaggio e da chi ha visto la propria vita cambiare da un giorno all'altro. Per le nuove generazioni è difficile immaginarlo, ma un tempo il calcio contava poco nella cultura americana. Era uno sport per piccoli gruppi di appassionati emarginati. Per Jones si giocava in un angolo nascosto dei ristoranti, guardando qualcosa che quasi nessuno voleva vedere.

Ci spingevano in una stanza sul retro con una pessima ricezione satellitare e le linee ondulate. Tutti si accalcavano intorno alla TV per guardare la partita. Era così. Il calcio non esisteva.

Il 4 luglio 1988, però, tutto cambiò. In quel giorno il Comitato Esecutivo FIFA si riunì a Zurigo e, dopo un solo turno di votazioni, assegnò gli USA come paese ospitante dei Mondiali 1994. In cambio, impose la creazione di un campionato professionistico, visto che gli Stati Uniti erano il primo Paese ad ospitare la Coppa senza averne uno.

Nel frattempo la nazionale maschile USA (USMNT) finì sotto i riflettori: nel 1990 si qualificò per la Coppa del Mondo dopo 40 anni ma uscì subito con tre sconfitte. Per prepararsi al torneo del 1994 la Federcalcio statunitense fece una mossa oggi inconcepibile. Senza un campionato professionistico dove giocare, la federazione trasformò la nazionale in una squadra di club. Gli atleti si trasferirono in California e si allenarono a tempo pieno con l'allenatore Bora Milutinovic.

Per anni il loro unico obiettivo fu la Coppa del Mondo. La gente non capisce che, quando ragazzi come me e Cobi Jones siamo scesi in campo nel '94, non avevamo mai giocato in un club. Abbiamo fatto tutto al contrario: di solito si parte dalle giovanili e si arriva in prima squadra. Di solito si passa dalle giovanili al club e poi si viene notati dalla nazionale.

Noi invece abbiamo fatto il contrario: ci siamo allenati come squadra per due anni prima del Mondiale, perché nessuno di noi aveva un club. Molti stelle passarono da quel sistema, tra cui Jones, Lalas e Marcelo Balboa. Su 23 convocati, 14 venivano da quel programma. Gli altri nove, tra cui Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes ed Eric Wynalda, arrivavano da club europei.

All'inizio fu imbarazzante. C'era un gruppo molto affiatato che aveva base qui negli Stati Uniti, e a volte si univano i ragazzi provenienti dall'estero. Una dinamica interessante. Erano due gruppi separati che sono diventati uno solo proprio prima dei Mondiali, e poi si sono semplicemente uniti perché, anche all'interno di quel gruppo, quando i due gruppi si sono uniti, c'era ancora l'idea: 'Ok, come possiamo avere successo come gruppo?

' Il successo era tutt'altro che garantito: gli Stati Uniti partivano al 23° posto del ranking e nel girone trovarono Svizzera e Romania, due potenze europee, più la forte Colombia. Fin dal sorteggio, i giocatori avevano un solo obiettivo: non fare brutta figura. Erano dati per sfavoriti in tutte e tre le partite, quindi il rischio di un'eliminazione rapida era concreto





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