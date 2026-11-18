Scopri la storia dell'edificio del 1840 a Roma commissionato da Alessandro Torlonia all'architetto Giuseppe Jappelli, evoluto nel 1908 nel celebre villino medievale.

La Casina delle Civette, situata all'interno di Villa Torlonia a Roma, rappresenta una delle architetture più enigmatiche e affascinanti della capitale. Questa struttura, conosciuta oggi con un nome che evoca mistero, nasce nel 1840 su commissione di Alessandro Torlonia all'architetto Giuseppe Jappelli. Inizialmente concepita come un rifugio di montagna, l'edificio si discosta nettamente dall'ambiente urbano circostante, offrendo ai visitatori un'esperienza visiva e storica unica che sembra traslarli in un'epoca o in un luogo completamente diversi.

Origini e progetto architettonico originale

Il progetto originale, risalente al 1840, prevedeva una struttura semplice destinata a essere un luogo di ritiro. La scelta dell'architetto Giuseppe Jappelli si concentrò sulla creazione di un ambiente che ricordasse le valli alpine. Per ottenere questo effetto, furono utilizzate pareti in tufo e interni dipinti con tecniche specifiche per imitare le rocce naturali e le tavole di legno, creando un'atmosfera rustica e accogliente. L'obiettivo era quello di replicare l'esperienza di un rifugio di caccia o di riposo in alta quota, pur rimanendo nel contesto della villa romana.

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La costruzione fu realizzata con materiali nobili ma lavorati per apparire grezzi, mantenendo l'illusione di un'architettura spontanea e legata alla natura. Questo approccio innovativo per l'epoca diede vita a uno degli edifici più discussi della villa, distinguendosi per la sua insolita estetica che sfidava le convenzioni architettoniche del periodo. La struttura iniziale fungeva da contrappunto rilassante rispetto alle eleganze più formali delle altre parti della residenza.

L'evoluzione in villino medievale nel 1908

La trasformazione radicale della struttura avvenne nel 1908, quando il rifugio ottocentesco fu rimaneggiato per assumere le sembianze di un piccolo castello incantato. Questo intervento architettonico cambiò definitivamente l'identità dell'edificio, introducendo elementi stilistici che rimandavano al periodo medievale. Il nuovo aspetto incluse torrette, merlature e una facciata che ricordava i villaggi fortificati del passato, trasformando l'ex capanna alpina in una attrazione centrale della villa.

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Il nome Casina delle Civette deriva proprio da questa seconda fase costruttiva, legato alla presenza di elementi decorativi e all'atmosfera fiabesca che l'edificio iniziò a emanare. La trasformazione del 1908 non cancellò completamente la memoria del progetto originale di Jappelli, ma sovrappose una nuova stratificazione storica che aumentò il fascino del luogo. Oggi, i visitatori possono notare come le due identità, quella alpina e quella medievale, coesistano nell'aspetto finale dell'edificio.

Posizione e integrazione nel paesaggio della villa

La Casina delle Civette è nascosta da una collinetta artificiale, una scelta paesaggistica che contribuisce al suo mistero e alla sua esclusività. Questa posizione strategica all'interno del grande parco di Villa Torlonia permette all'edificio di emergere gradualmente alla vista, creando un effetto sorpresa per chi lo scopre durante la visita. La collinetta non è solo un elemento decorativo, ma una parte integrante del progetto originale, progettata per celare parzialmente la struttura e aumentarne l'attrattiva.

La natura boscosa e verde che circonda la struttura accentua l'illusione di trovarsi in una zona montana o medievale isolata, nonostante la vicinanza al centro storico di Roma. Questa integrazione con il contesto naturale è ciò che rende la Casina delle Civette un luogo così particolare e fotografabile. Gli architetti e i giardinieri che hanno curato il sito hanno sempre rispettato la volontà di mantenere questa separazione visiva dal resto della città.

Il fascino storico e la curiosità dei visitatori

Oggi, la Casina delle Civette rimane una meta di interesse per turisti e storici grazie alla sua storia multistratificata. La capacità dell'edificio di catturare la curiosità di chiunque vi passi davanti è dovuta alla sua natura di ibrido architettonico. Non è più solo un semplice rifugio, ma un monumento che racconta la volontà di Alessandro Torlonia di creare spazi scenografici all'interno dei propri terreni.

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La visita alla Casina delle Civette offre uno spunto di riflessione sull'eclettismo dell'architettura del XIX secolo a Roma. La struttura, con le sue pareti in tufo e i suoi interni dipinti originali in alcuni punti ancora visibili, testimonia l'evoluzione dei gusti estetici. La trasformazione del 1908 ha fissato nella memoria collettiva l'immagine di un'architettura fiabesca, rendendo questo piccolo edificio uno dei simboli più riconoscibili di Villa Torlonia.