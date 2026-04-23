La Storia della Vespa: Dalla Sfida Post-Bellica all'Icona Globale

Un racconto della nascita e dell'evoluzione della Vespa, dal progetto iniziale di Corradino D'Ascanio alla sua affermazione come simbolo del Made in Italy e della mobilità moderna.

La storia della Vespa affonda le radici nel secondo dopoguerra, quando Enrico Piaggio , erede di un’azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di materiale aeronautico, si trovò di fronte alla necessità di reinventare la produzione aziendale.

Il fratello Arnaldo, con cui gestiva l’azienda fondata dal padre Rinaldo, gli chiese di occuparsi di un mezzo a due ruote. D’Ascanio, inizialmente riluttante – “No, non voglio. Io non sono nemmeno capace a guidarla, una moto” – e critico nei confronti delle motociclette tradizionali, che giudicava scomode, ingombranti e difficili da riparare, accettò la sfida.

Inizialmente valutò il prototipo MP5, simile alle piccole moto dei paracadutisti, ma lo rivoluzionò completamente, progettando un veicolo pratico e accessibile a tutti, come un “uomo, una donna e da un prete in gonnella”. La Vespa, nella sua concezione originale, si distingueva per l’assenza di una struttura tubolare in acciaio e del tunnel centrale, offrendo uno spazio di carico ampio e facilitando la salita e la discesa.

La sospensione anteriore a biellette era ispirata ai carrelli aeronautici, mentre il motore derivava concettualmente dagli avviatori degli aerei. Il cambio era posizionato sul manubrio per una maggiore praticità, il motore era coperto per proteggere i vestiti e c’era persino una ruota di scorta. Quando Enrico Piaggio vide il nuovo prototipo, con la sua parte centrale ampia e la vita stretta, esclamò: “Sembra una vespa! ”.

Nel febbraio 1946, dopo aver completato i test su sei prototipi, il progetto fu finalizzato per la produzione in serie. Le difficoltà iniziali riguardavano la mancanza di attrezzature adeguate per lo stampaggio della scocca, costringendo Piaggio ad affidarsi a ditte esterne. In attesa di risolvere questo problema, fu avviata una prima produzione limitata a venti unità, che poi salì a sessanta.

Successivamente, grazie all’accordo con l’Istituto Nazionale di Studi Applicati, la produzione decollò, con un modello dotato di cambio a tre marce e una velocità massima di 60 km/h. Nel 1947 fu introdotta la Vespa 125 cc e nei due anni successivi la produzione crebbe fino a 20.000 pezzi all’anno. Nel 1953, il totale annuale – includendo le Vespa prodotte su licenza – superò le 170.000 unità.

Nel 1956, a soli dieci anni dalla nascita, la Vespa raggiunse il milione di esemplari venduti, diventando un simbolo di libertà, gioventù e stile italiano. La Vespa ha unito in un’unica passione persone di culture diverse, diventando il primo marchio globale della mobilità. Si è diffusa in ambienti sociali eterogenei, adattandosi a diversi fenomeni culturali e diventando parte integrante dei costumi che sono cambiati nel corso dei decenni.

Oggi la Vespa è prodotta in tre stabilimenti in Italia e in altri paesi del mondo, continuando a rappresentare un’icona di design e innovazione





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