La storia delle cure palliative in Italia inizia negli anni '70 e si è evoluta nel tempo per garantire a tutti i malati un fine vita degno.

La storia delle cure palliative in Italia inizia negli anni '70, quando un ingegnere elettronico chiamato Virgilio Floriani decise di impegnarsi per garantire a tutti i malati un fine vita degno.

La sua esperienza personale con la morte del fratello, che soffriva di cancro e veniva curato in ospedale con terapie sempre più invasive, lo portò a chiedersi se quella che era stata la morte del fratello fosse l'unica morte possibile. Virgilio decise di impegnarsi per cambiare il rapporto con la fine della vita e per garantire a tutti i malati ciò che non aveva potuto dare a suo fratello: un fine vita degno.

La sua esperienza come imprenditore gli diede i mezzi per poterlo fare e, concretamente, fu un modo per restituire il tanto che la vita gli aveva dato. Oggi, in Italia, le cure palliative sono riconosciute come un diritto per tutti i cittadini e sono state portate avanti da organizzazioni come Vidas e Fondazione Gigi Ghirotti.

La Fondazione si impegna per affermare e ribadire l'importanza di accompagnare qualcuno fino alla fine della vita, non solo per dare sollievo dal dolore ma anche per restituire vita fino all'ultimo giorno. La storia delle cure palliative in Italia è una storia di impegno e di passione per garantire a tutti i malati un fine vita degno e di restituire la vita fino all'ultimo giorno





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cure Palliative Salute Benessere Fine Vita Dignità Serenità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ritorno in Olanda per la “n.1” del Fiat 500 Club ItaliaDa Garlenda a Sittard-Geleen, ripercorrendo la strada che 42 anni fa ha fatto nascere il sodalizio italiano

Read more »

In una mostra dell'ANSA le donne che hanno fatto la storia d'ItaliaLa storica Silvia Salvatici: 'Il problema della sottorappresentanza non ancora risolto'. (ANSA)

Read more »

La longa manu di Teheran sull’Italia: due iraniani residenti in Italia accusati di sovversioneLa procura di Milano ha individuato i due soggetti grazie ad alcuni passaggi sui social: “Sei condannata alla morte”

Read more »

Piazza di Siena, l'Italia apre la Coppa delle NazioniOggi i nostri binomi saranno i primi in gara nell'Ovale verde di Villa Borghese

Read more »