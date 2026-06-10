La storia di Mara Sattei: da cantante di cover a successo

Mara Sattei è una cantante italiana che ha raggiunto il successo con la sua musica e le sue collaborazioni con altri artisti. Da cantante di cover a successo, la sua storia è un esempio di come la determinazione e la passione possano portare a realizzare i propri sogni.

Mara Sattei , pseudonimo di Sara Mattei, è una cantante italiana nata a Fiumicino il 28 aprile 1995. Figlia d'arte, fin da bambina prende lezioni di canto e di pianoforte.

Nel 2008 inizia a pubblicare delle cover su Youtube, tentando di entrare a X-Factor nel 2011 e nel 2012, senza però riuscirci. L'anno successivo inizia il percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove però viene eliminata alla fine del secondo serale. La partecipazione al talent le permette di raggiungere la notorietà necessaria per riscuotere successo dal suo primo Ep di cover dal titolo Frammenti: Acoustic Cover N.1.

Dopo alcuni anni di inattività, nel 2019 torna a produrre musica sotto lo pseudonimo di Mara Sattei, ottenuto scambiando le iniziali del suo nome e del suo cognome. Inizia a collezionare diversi successi e collaborazioni, tra cui Gazzelle e Giorgia. Il 3 giugno 2022 esce la hit estiva La dolce vita insieme a Fedez e a Tananai.

Nel 2023 sale per la prima volta sul palco dell'Ariston con la canzone Duemilaminuti, scritta da Damiano David dei Maneskin, con la quale si classifica al 19esimo posto. Tra i successi del 2025 ci sono i singoli Giorni tristi e Sopra di me, entrambi appartenenti all'album Che me ne faccio del tempo, pubblicato il 13 febbraio 2026. Il disco si compone di dodici tracce, tra cui tre collaborazioni con Mecna, Noemi e Thasup.

Mara Sattei è una cantante italiana che ha raggiunto il successo con la sua musica e le sue collaborazioni con altri artisti





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