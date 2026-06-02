La storia di 'Noi Donne', il giornale clandestino che ha cambiato la storia dell'Italia

Il giornale 'Noi Donne' è stato un punto di riferimento per le donne italiane durante la lotta antifascista e la Resistenza. È stato un giornale che ha raccontato l'impegno di queste donne, facendo un passo indietro e arrivando a Parigi, durante il 1937. Tante persone, provenienti da diversi angoli del mondo, sono in fuga dalle persecuzioni fasciste e, in quel contesto, nasce una prima esperienza editoriale femminile che prende il titolo di 'La Voce delle Donne'.

Noi Donne , dalla diffusione clandestina alle italiane al voto del 2 giugno 1946: tante sono state uccise per la libertà, ma insieme si può cambiare la storia.

Nato nella clandestinità durante la lotta antifascista, "Noi Donne" fu molto più di un giornale: raccontò il contributo femminile alla Liberazione e aiutò migliaia di donne a prepararsi al primo appuntamento con le urne del 1946. Milioni di italiane si recano alle urne per scegliere tra la Monarchia e la Repubblica, stringendo tra le mani per la prima volta una scheda elettorale.

Un diritto conquistato grazie ad altre donne che, anni prima, hanno rischiato la vita per partecipare alla Resistenza e diffondere l'importanza del voto attraverso un giornale, distribuito clandestinamente e spesso nascosto all'interno delle borse o delle gonne. Si tratta di "Noi donne", la cui storia affonda le radici ben prima della nascita della Repubblica. È unico perché nasce insieme alla partecipazione delle donne alla lotta antifascista non solo in Italia, ma a livello europeo.

È stato un giornale che ha raccontato l'impegno di queste donne, facendo un passo indietro e arrivando a Parigi, durante il 1937. Tante persone, provenienti da diversi angoli del mondo, sono in fuga dalle persecuzioni fasciste e, in quel contesto, nasce una prima esperienza editoriale femminile che prende il titolo di "La Voce delle Donne". L'obiettivo non era soltanto fare propaganda contro la dittatura, ma costruire uno spazio capace di parlare alle donne del loro presente e del loro futuro.

A questo giornale viene dato il compito di portare la stessa tipologia di giornale in Italia, dove assume il nome di "Noi donne". Nelle pagine vengono dati aggiornamenti sulla lotta partigiana, sulle persecuzioni subite dalle antifasciste e sulle mobilitazioni nelle fabbriche. Non solo, perché le lettrici si informano anche sui temi legati al lavoro, alla salute e ai diritti sociali. Tutti articoli scritti sotto pseudonimo, nella speranza di riuscire a sfuggire ai controlli del regime.

Ad esempio, Marina Sereni diventava "Xenia" e Teresa Noce "Estella". Il giornale si rivolgeva alle donne come persone che avevano bisogno di avere e vedere un futuro, tra le prime lotte c'era quella per la tutela delle madri lavoratrici. Il tutto, però, avviene in clandestinità.

Tra il 1943 e il 1944 "Noi donne" viene distribuito in due modalità: nel Centro-Nord occupato dai nazifascisti è diffuso di nascosto, mentre nelle aree già liberate del Sud il giornale è consegnato alla luce del sole. La stampa clandestina seguiva delle modalità ingegnose: veniva inviata una matrice comune contenente le notizie principali sulla Resistenza e sulla liberazione, poi in ogni territorio venivano aggiunti contenuti locali.

La svolta, però, arriva alla fine della Seconda guerra mondiale, quando i padri e le madri costituenti chiamano gli italiani al voto.

"Noi donne" diventa protagonista della propaganda, con copertine dedicate al tema e pagine con istruzioni grafiche, così da far avvicinare tutte quelle anziane, mamme e ragazze che non sapevano leggere. Dopo la caduta del regime, il diritto al voto non era ancora una conquista scontata: le donne dovettero tornare a rivendicare un diritto che il regime aveva cancellato insieme alle precedenti battaglie per l'emancipazione. Per questo viene raccontata la testimonianza anche delle elezioni amministrative, avvenute prima della Repubblica.

Quello è stato il primo voto per le donne e noi siamo state le prime ad averlo raccontato. Oltre a essere scritte anche le storie di tutte coloro che si erano distinte nella lotta alla democrazia, riportando diversi aspetti della loro vita familiare: ci sono storie di donne che avevano figli fuori dal matrimonio, di altre che avevano subito violenze domestiche. L'obiettivo era quello di non farle sentire sole e di far capire come, insieme, si poteva cambiare la storia.

Con la nascita della Repubblica, la redazione di "Noi donne" inizia a strutturarsi in una maniera stabile, fino a essere riconosciuta come testata intorno agli anni '60. Molte donne sono state torturate e uccise per la libertà, questo giornale è un pezzo della loro carne. Lo scorso anno abbiamo festeggiato noi 80 anni dalla nascita ufficiale, ma la nostra storia è ancora più antica.

Adesso il nostro obiettivo è continuare a fare informazione, conservando la memoria attraverso l'archivio digitale e capire come, in futuro, l'intelligenza artificiale possa diventare uno strumento utile per il nostro lavoro





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