L'attacco a Giorgia Meloni è solo l'ultimo episodio di una dinamica ormai evidente. Trump preferisce colpire chi rappresenta uno dei suoi interlocutori più affidabili in Europa, anziché lavorare per consolidare il fronte occidentale.

La strategia di Trump : da leader carismatico a paranoico politico. L'attacco a Giorgia Meloni è solo l'ultimo episodio di una dinamica ormai evidente. Trump preferisce colpire chi rappresenta uno dei suoi interlocutori più affidabili in Europa, anziché lavorare per consolidare il fronte occidentale.

Il Presidente del Consiglio italiano ha sempre assunto posizioni che molti suoi critici hanno rimproverato come eccessivamente concilianti verso Trump, ma riceve oggi accuse, sospetti e delegittimazione. La paranoia politica non è necessariamente una patologia clinica, ma è comunque un modo di esercitare il potere in cui la lealtà non è mai sufficiente e ogni dissenso viene interpretato come tradimento.

È difficile non pensare a Stalin, che dopo aver sconfitto i veri avversari diede avvio alle Grandi Purghe eliminando molti dei suoi più fedeli collaboratori, convinto che ogni critica nascondesse una congiura. Oppure a Richard Nixon, il cui secondo mandato fu dominato da un crescente senso di accerchiamento, culminato nel Watergate: più che i nemici, finirono per ossessionarlo i presunti traditori interni.

Persino Benito Mussolini, negli ultimi anni del regime, sviluppò una crescente diffidenza verso gerarchi e collaboratori, attribuendo gli insuccessi militari e politici a complotti e slealtà anziché ai propri errori. La personalizzazione estrema del potere, l'incapacità di assumersi responsabilità, la necessità permanente di individuare nuovi nemici e la convinzione che il problema non risieda mai nelle proprie decisioni ma nella slealtà di qualcun altro. È proprio questa logica che rende comprensibile l'attacco a Giorgia Meloni.

Un'alleata che, fino a ieri, aveva dimostrato una disponibilità persino eccessiva a comprendere Trump e a giustificarne le posizioni, diventa improvvisamente un bersaglio. Anche quando Meloni ha sostenuto approcci considerati da molti troppo indulgenti nei confronti delle aperture di Trump verso avversari strategici dell'Occidente, non è bastato. Nella logica del leader assediato, nessuna fedeltà è mai sufficiente. Ma c'è un altro elemento che ormai caratterizza il metodo Trump, quello della distrazione permanente.

Ogni volta che la sua leadership incontra una difficoltà, ogni volta che una promessa si infrange contro la realtà o una strategia produce risultati inferiori alle aspettative, il dibattito pubblico cambia improvvisamente bersaglio. Si apre un nuovo conflitto, nasce una nuova polemica, compare un nuovo nemico. Che sia un giudice, un giornalista, un ex collaboratore o un leader straniero, il risultato è sempre lo stesso: l'attenzione dell'opinione pubblica si sposta.

Non è possibile dimostrare che ogni polemica sia pianificata con questo scopo. Ma è impossibile non osservare come questo schema si ripeta con impressionante regolarità. È diventato il marchio di fabbrica della comunicazione trumpiana. Anziché discutere delle difficoltà incontrate dagli Stati Uniti nella gestione disastrosa della crisi con l'Iran, delle aspettative non realizzate e di una strategia che appare sempre meno coerente, il dibattito viene monopolizzato dall'ennesimo scontro personale.

La politica estera lascia spazio al teatro politico. Nel frattempo, le conseguenze sono molto più serie dello spettacolo mediatico. Il popolo iraniano, che negli ultimi anni aveva sperato che l'Occidente sostenesse con decisione la propria aspirazione a liberarsi della dittatura degli ayatollah, vede ancora una volta prevalere l'incertezza e l'ambiguità. Per milioni di iraniani che hanno rischiato la vita nelle piazze, l'impressione è quella di un nuovo abbandono.

Anche Israele non può guardare con serenità a una leadership americana sempre più imprevedibile. Lo Stato ebraico ha bisogno di un alleato stabile, coerente e strategicamente affidabile. Non di una Casa Bianca che sembra reagire più agli umori del proprio leader che a una visione di lungo periodo





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