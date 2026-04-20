La strategia energetica italiana tra promesse a lungo termine e paralisi burocratica

Un'analisi critica sulla politica energetica del governo: dalle controverse riaperture delle centrali a carbone alla gestione farraginosa delle rinnovabili, fino alle incertezze del piano nucleare.

La politica energetica del Governo italiano si trova oggi al centro di un acceso dibattito, caratterizzato da promesse a lunghissimo termine che faticano a rispondere alle urgenze immediate di imprese e famiglie. Le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pur ribadendo la volontà di garantire stabilità al sistema, evidenziano criticità sostanziali.

La strategia proposta si muove su binari spesso contraddittori, bilanciando la necessità di far fronte all'instabilità dei prezzi del gas con la ricerca di un equilibrio difficile tra la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale. In particolare, l'ipotesi di riattivare le centrali a carbone in caso di emergenza, superando la soglia critica dei 70 euro per megawattora, solleva pesanti dubbi non solo sul piano ambientale, ma anche economico. Gli esperti avvertono infatti che il mantenimento in stand-by di tali impianti comporta costi fissi elevati, stimati intorno ai 100 milioni di euro annui, senza contare l'impatto dei certificati ETS, che rendono il carbone una soluzione né economica né lungimirante per un Paese che dovrebbe puntare sulla stabilità normativa per sbloccare gli investimenti in rinnovabili, reti di distribuzione e sistemi di accumulo. Il secondo nodo gordiano della politica energetica nazionale riguarda la lentezza burocratica nell'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Sebbene il Ministro identifichi correttamente nelle energie verdi la via per la riduzione strutturale dei costi energetici, la realtà dei numeri narra una storia di paralisi amministrativa. A gennaio 2026, quasi il 70 percento dei progetti sottoposti a valutazione ambientale risultava ancora bloccato in una selva di iter burocratici. Emblematici sono i casi di progetti eolici presentati oltre un decennio fa, che nonostante le autorizzazioni tecniche parziali, restano fermi a causa di conflitti di competenza tra i vari dicasteri e le autorità regionali. La narrazione del Governo, che spesso punta il dito contro gli enti locali, appare a molti osservatori come un diversivo per mascherare l'inefficacia del decreto sulle aree idonee. La mancanza di un quadro legislativo snello e condiviso, che privilegi aree di accelerazione energetica gestite in sinergia con le Regioni, sta trasformando l'opportunità industriale delle rinnovabili, specialmente nel settore dell'eolico offshore, in una colossale occasione mancata per lo sviluppo di una filiera mediterranea competitiva. Infine, il dibattito sul ritorno al nucleare, specificamente attraverso i piccoli reattori modulari, introduce un ulteriore elemento di incertezza. Nonostante l'obiettivo ambizioso di coprire una quota significativa del fabbisogno energetico entro il 2050, il piano manca di una roadmap chiara e di un coinvolgimento democratico della cittadinanza, fattore cruciale data la storia referendaria dell'Italia su questo tema. La discrepanza tra gli annunci altisonanti e l'operatività reale suggerisce che l'Italia stia procedendo a tentoni, intrappolata tra la nostalgia per le fonti fossili e un'incapacità strutturale di accelerare la transizione verso il green. Senza una visione univoca che superi la frammentazione decisionale e valorizzi le tecnologie mature già disponibili, il Paese rischia di rimanere ancorato a una dipendenza energetica dall'estero che zavorra la competitività industriale e compromette gli obiettivi climatici europei. La transizione non è solo una sfida tecnica, ma una prova di volontà politica che, finora, è apparsa più orientata alla gestione delle emergenze che a una pianificazione strategica di lungo periodo





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