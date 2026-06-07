Analisi della recente offensiva di droni Ucraini in territorio russo e delle motivazioni politiche dietro la risposta di Zelensky, tra preoccupazioni per il sostegno internazionale e il desiderio di non essere scavalcato nei negoziati di pace.

La risposta ucraina agli attacchi russi è stata decisa e inattesa, con un'ondata di droni che ha sorvolato oltre 1000 chilometri di territorio russo colpendo obiettivi militari a San Pietroburgo e Kronstadt.

Non tutti i droni sono stati intercettati, e il governatore Alexander Beglov ha invitato i residenti a restare in casa. Questo scambio di attacchi è avvenuto mentre molti osservatori internazionali si sono trovati in zona di guerra. La mossa di Zelensky potrebbe essere stata motivata dalla sua lettera aperta a Putin, in cui sosteneva che non aveva senso aspettare che la Russia, distratta dal conflitto con l'Iran, tornasse a occuparsi dell'Ucraina.

Zelensky afferma che l'Ucraina non può essere scavalcata in eventuali accordi di pace. Finora il presidente ucraino ha potuto contare sul sostegno del Congresso americano e dei paesi europei, ma ora teme un cambiamento degli equilibri politici interni, con la possibile ascesa di forze politiche più vicine a Mosca in paesi chiave come Francia e Germania. In Germania, in particolare, si rafforzano movimenti estremisti vicini a Trump e Putin riguardo al conflitto.

Zelensky vuole quindi dimostrare che l'Ucraina ha anche un_weight militare significativo, capace di colpire direttamente la Russia europea, fino a Mosca e San Pietroburgo. Sarebbe riduttivo considerare i danni lievi: per Putin, bombardamenti anche limitati su aree civili rappresentano una perdita di faccia e un(colpo) alla sua credibilità, considerando che la Russia sta già affrontando gravi sofferenze economiche e umane, con centinaia di migliaia di morti e feriti e una coscrizione obbligatoria che supera le 300.000 unità





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