La decisione della magistratura di archiviare le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nelle stragi del 1993 avrebbe potuto rappresentare l'occasione per superare lo schema che intrappola la politica italiana da trent'anni. Tuttavia, le reazioni di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia appaiono strumentali e mirano a contrapporre un altro tema rispetto alla legge elettorale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto un comunicato per mostrare vicinanza a Silvio Berlusconi, ma è ironico che sia stata proprio la destra a frenare in passato sui provvedimenti per la giustizia richiesti da Berlusconi. Il movimento degli studenti nato dopo il pasticcio alla Maturità e al test d'ingresso a medicina, sta riunendo i giovani in strada a Nuova Delhi, con la tenacia dell'insetto che torna sempre.
La decisione del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Firenze di archiviare ogni ipotesi di coinvolgimento di Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri nelle stragi che colpirono il Paese nel 1993, avrebbe potuto rappresentare l'occasione per superare lo schema che intrappola la politica italiana da trent'anni, secondo cui la magistratura è politicizzata se indaga o condanna e va riformata se assolve o archivia.
Tuttavia, la famiglia Berlusconi, Forza Italia e addirittura la Lega hanno reagito alla notizia chiedendo il risarcimento per il fango gettato su Silvio Berlusconi, invece di esprimere soddisfazione per la decisione della magistratura e fiducia nel suo operato. Inoltre, le richieste di riforma della responsabilità civile dei magistrati appaiono strumentali, in quanto mirano a mettere in difficoltà Fratelli d'Italia e a contrapporre un altro tema rispetto alla legge elettorale.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto un comunicato per mostrare vicinanza a Silvio Berlusconi, ma è ironico che sia stata proprio la destra a frenare in passato sui provvedimenti per la giustizia richiesti da Berlusconi. La storia dimostra che le riforme sulla giustizia devono essere condivise e non utilizzate strumentalmente.
Il movimento degli studenti nato dopo il pasticcio alla Maturità e al test d'ingresso a medicina, guidato da un fenomeno della comunicazione, sta riunendo i giovani in strada a Nuova Delhi, con la tenacia dell'insetto che torna sempre. L'ascesa di questo movimento comincia a preoccupare il plenipotenziario dello Stato, Narendra Modi
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