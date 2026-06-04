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La Svizzera dispiega truppe per il vertice del G7

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La Svizzera dispiega truppe per il vertice del G7
G7SvizzeraTruppe
📆6/4/2026 4:17 PM
📰Internazionale
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La Svizzera dispiegherà circa 4.000 truppe all'interno del suo territorio per rafforzare la sicurezza durante il vertice del G7 a Evian-les-Bains, Francia. La vicinanza al confine rappresenta una grande sfida per le autorità di sicurezza e sono previste proteste.

La Svizzera dispiegherà circa 4.000 truppe all'interno del suo territorio per rafforzare la sicurezza quando i leader mondiali si riuniranno per il vertice del G7 nella vicina Francia a metà giugno.

Il vertice dal 15 al 17 giugno, che si terrà sul lago di Ginevra nella città francese di Evian-les-Bains, riunirà i leader delle principali economie mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme ad altre delegazioni di alto livello. La portata dell'evento e la sua vicinanza al confine svizzero richiedono uno stretto coordinamento tra le autorità civili e militari, ha dichiarato l'unità che pianifica e gestisce l'Esercito svizzero. Sono previste proteste.

La vicinanza al confine rappresenta una grande sfida per le autorità di sicurezza dei cantoni di Vaud, Ginevra e Vallese. Di conseguenza, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso un dispiegamento di sicurezza sussidiario dell'esercito. I militari saranno incaricati di proteggere le infrastrutture critiche, tra cui l'aeroporto di Ginevra, di rafforzare la sorveglianza delle frontiere e di monitorare le principali vie di comunicazione e il lago di Ginevra.

Le forze aeree svizzere intensificheranno anche la sorveglianza aerea, con restrizioni dello spazio aereo dal 10 al 19 giugno, e forniranno sistemi di contrasto ai droni e protezione contro le minacce nucleari, biologiche e chimiche.

Il vertice dal 15 al 17 giugno, che si terrà sul lago di Ginevra nella città francese di Evian-les-Bains, riunirà i leader delle principali economie mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme ad altre delegazioni di alto livello. La portata dell'evento e la sua vicinanza al confine svizzero richiedono uno stretto coordinamento tra le autorità civili e militari, ha dichiarato l'unità che pianifica e gestisce l'Esercito svizzero. Sono previste proteste.

La vicinanza al confine rappresenta una grande sfida per le autorità di sicurezza dei cantoni di Vaud, Ginevra e Vallese. Di conseguenza, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso un dispiegamento di sicurezza sussidiario dell'esercito. I militari saranno incaricati di proteggere le infrastrutture critiche, tra cui l'aeroporto di Ginevra, di rafforzare la sorveglianza delle frontiere e di monitorare le principali vie di comunicazione e il lago di Ginevra.

Le forze aeree svizzere intensificheranno anche la sorveglianza aerea, con restrizioni dello spazio aereo dal 10 al 19 giugno, e forniranno sistemi di contrasto ai droni e protezione contro le minacce nucleari, biologiche e chimiche

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