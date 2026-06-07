La Svizzera è il paese più caro d'Europa, ma i salari compensano l'aumento del costo della vita

Il costo della vita in Italia è inferiore rispetto a quello dei paesi del Nord Europa, ma il potere d'acquisto locale è fermo intorno a quota 94. La Spagna riesce a fare meglio dell'Italia sul fronte della capacità di spesa delle famiglie.

La Svizzera è il paese più caro d'Europa per il costo della vita , ma i salari compensano ampiamente questo aumento. La stessa situazione si verifica in Danimarca, Paesi Bassi e Germania, dove i prezzi sono elevati ma le retribuzioni sono generalmente più alte.

L'Italia, invece, ha un costo della vita inferiore rispetto a quello dei paesi del Nord Europa, ma il potere d'acquisto locale è fermo intorno a quota 94. La Spagna riesce a fare meglio dell'Italia sul fronte della capacità di spesa delle famiglie. Il risultato è che molte famiglie e molti lavoratori italiani percepiscono una crescente difficoltà economica non tanto perché i prezzi siano i più alti d'Europa, ma perché i redditi crescono meno rapidamente rispetto al costo della vita.

Roma è meno costosa ma meno dinamica, mentre Milano è ormai pienamente inserita nel circuito delle grandi metropoli europee per prezzi e mercato immobiliare, ma non ancora per livelli salariali. Il divario tra ciò che costa vivere e ciò che si guadagna è la vera anomalia italiana, che incide sulla natalità, sui consumi, sulla mobilità sociale e sulla capacità delle nuove generazioni di costruire una propria autonomia economica.

In un'Europa dove il costo della vita cresce quasi ovunque, il problema non è tanto spendere di più. È avere uno stipendio che permetta ancora di vivere, e non semplicemente di sopravvivere





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