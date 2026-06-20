Il Parco Nazionale della Svizzera Sassone è un luogo di grande bellezza e interesse storico, situato nella parte a Sud-Est della Germania. Il percorso escursionistico noto come Malerweg, o Sentiero dei pittori romantici, è stato formalmente riaperto nel 2006 grazie al lavoro di numerosi partner regionali e al recupero dei tracciati storici.

La Svizzera Sassone, un luogo di incanto e ispirazione per artisti e pittori. Il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, situato nella parte a Sud-Est della Germania, vicino al confine con la Repubblica Ceca, è un luogo di grande bellezza e interesse storico.

Il percorso escursionistico noto come Malerweg, o Sentiero dei pittori romantici, è stato formalmente riaperto nel 2006 grazie al lavoro di numerosi partner regionali e al recupero dei tracciati storici. Questo sentiero è considerato uno dei più amati della Germania e offre una forma immersiva di contemplazione della natura.

Il sentiero del Pittore delle Montagne di Arenaria dell'Elba, che compie venti anni, consente di seguire le orme di Caspar David Friedrich, Richard Wagner e di tutti gli artisti che hanno trasformato questo angolo di Sassonia in un polo del Romanticismo europeo. Il Caspar David Friedrich Weg, un percorso tematico ad anello, offre un'angolatura artistica centrata su Friedrich e si sviluppa su 15-20 chilometri tra Krippen e Schöna, collegandosi con le tappe n° 2 e 4 del Malerweg.

Dodici pannelli lungo il tracciato riproducono i suoi disegni originali eseguiti nei rispettivi luoghi. Un tredicesimo pannello, sulla pista ciclabile dell'Elba a Krippen, inquadra il paesaggio esattamente come lo vedeva il pittore. Il punto culminante di questo percorso è la Kaiserkrone, la Corona Imperiale





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