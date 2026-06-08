La Svizzera si prepara per un referendum cruciale che potrebbe avere gravi conseguenze economiche. Il 14 giugno, i cittadini svizzeri voteranno sulla proposta di capo popolazione a 10 milioni di persone.

La Svizzera si prepara per un referendum cruciale che potrebbe avere gravi conseguenze economiche. Il 14 giugno, i cittadini svizzeri voteranno sulla proposta di capo popolazione a 10 milioni di persone.

I sostenitori di questa proposta, sostenuti dal Partito Popolare Svizzero, sostengono che l'espansione della popolazione sta mettendo alla prova le infrastrutture locali, le strade e i trasporti pubblici. Tuttavia, le imprese e gli datori di lavoro sono preoccupati che un voto a favore potrebbe limitare l'accesso della Svizzera al lavoro specializzato e danneggiare le relazioni con l'Unione Europea, il suo più grande mercato di esportazione





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