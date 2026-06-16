La Svizzera è un luogo incantevole dove l'uomo ha riuscito a esaltare e non distruggere la bellezza naturale. Il cuore delle Alpi si trasforma in un microcosmo di bellezza, dove la quota di energia idroelettrica superiore al 95 per cento nel mix della corrente ferroviaria, divenendo amico dell'ambiente. Il grande caldo sta esplodendo in tutta Italia, ma la Svizzera è un luogo ideale per sfuggire al caldo africano che sta arrivando a giugno.

In questo periodo dell'anno, il cuore delle Alpi si trasforma in un microcosmo di bellezza, dove l'uomo ha riuscito a esaltare e non distruggere. Respirando a pieni polmoni l'aria di montagna, si attraversa il cuore delle Alpi , un luogo dominato dal maestoso castello medievale.

I vicoli acciottolati sono ideali per concedersi tranquille passeggiate prima di raggiungere il lago del Majeur, che può anche essere osservato da una prospettiva diversa: fuori dalla stazione si trova l'imbarcadero da cui si può salire a bordo della funivia dell'Allmenalp. Questo convoglio ferroviario non teme concorrenza e regala alla vista una serie di esperienze indimenticabili a bordo del Trenino Verde delle Alpi.

La stazione di Zermatt, con il suo centro storico dominato dal maestoso castello medievale, è un luogo incantevole che può essere visitato anche con la carta giornaliera Trenino Verde, il giro è gratuito. La capitale svizzera, Berna, può contare su piscine e parchi panoramici come il Rosengarten, e il suo centro storico è Patrimonio Unesco.

Ma la Svizzera è anche un luogo dove si può vivere in armonia con l'ambiente, grazie alla quota di energia idroelettrica superiore al 95 per cento nel mix della corrente ferroviaria, divenendo amico dell'ambiente. Questo è uno dei periodi più interessanti per prendere parte a un tour di questo tipo, con le giornate che si allungano e l'si coniuga perfettamente con il percorso di questo convoglio ferroviario.

Il grande caldo sta esplodendo in tutta Italia, con temperature fino a 39 gradi e notti tropicali. Le regioni e le città sono state messe in bollino rosso, i giorni peggiori sono ormai alle porte. Ma la Svizzera, con il suo clima mite e la sua bellezza naturale, è un luogo ideale per sfuggire al caldo africano che sta arrivando a giugno, con temperature oltre 40 gradi anche al Nord.

La Svizzera è un luogo dove si può vivere in armonia con l'ambiente, e dove la bellezza naturale è sempre presente





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