La tappa partirà dalla Toscana, snoderà le Cinque Terre e avrà due GPM impegnativi

La tappa partirà dalla Toscana e si concluderà a Chiavari,storicamente un'importante centro della produzione di carta e cartone, meanderando attraverso le Cinque Terre con due GPM impegnativi da affrontare, un GPC e un primo GPM dell'edizione.

La tappa partirà dalla toscana Porcari e si snoda in Liguria, attraverso le magnifiche Cinque Terre. Con due GPM impegnativi all'altezza di Levanto: Passo del Termine (di 3^ cat.

) e Colle di Guatarola (2^). Arriverà a Chiavari dopo 195 km. Un'altra chance per Vingegaard di strappare la Maglia rosa a Eulalio? Rinomato centro internazionale della produzione di carta e cartone appoggiato sulla Piana di Lucca.

E percorso via via sempre più movimentato, condito di: Passo del Termine (3^ categoria, 6,9 km al 5,1%) e Colle di Guatarola (2^ cat. , 9,9 km e una pendenza media del 6,2%). Superata Sestri Levante: Cogorno (4,6 km al 6,7%) e il terzo Gran Premio della Montagna di giornata, Colla dei Scioli (3^ cat. , 5,7 km al 6,4% con punte del 15%).

Novità introdotta nel 2025 e confermata quest’anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino,. In quest’edizione sono stati collocati più vicino agli arrivi di tappa per amplificarne l’incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo





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