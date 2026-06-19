La Tartan Army invade Boston: l'haggis è stato legalizzato in Massachusetts

La Tartan Army, i tifosi della Scozia, hanno invaso Boston per i Mondiali di calcio. La loro presenza ha creato un'atmosfera di festa unica negli Stati Uniti. L'haggis, il piatto tipico scozzese, è stato legalizzato in Massachusetts grazie alla loro presenza.

L'haggis è stato legalizzato in Massachusetts grazie alla Tartan Army , i tifosi della Scozia presenti negli Stati Uniti per i Mondiali. Il piatto tipico scozzese è a base di frattaglie di pecora, avena, cipolla e altre spezie.

La presenza di frattaglie lo rende illegale negli Stati Uniti, ma l'iniziativa di Healey è stata interpretata come un omaggio alla comunità scozzese. La Tartan Army è il nome con cui sono conosciuti in tutto il mondo i supporter della nazionale scozzese. Già ai tempi dei mondiali '98 sono stati nominati 'i fan più amichevoli al mondo'. Dall'inizio dei Mondiali 2026 gli americani se ne sono accorti.

Hanno portato oltre oceano un modo completamente diverso di vivere lo sport, a cui negli Stati Uniti non sono per niente abituati. Più dei risultati sportivi, a colpire gli statunitensi è stata la vitalità della Tartan Army. La sua filosofia infatti è molto diversa da quella di altre curve: meno conflitto, più festa; meno rivalità, più celebrazione dell'identità nazionale. Per gli scozzesi l'incontro con culture diverse e il divertimento collettivo sono parte integrante dell'esperienza.

Ed è proprio questo aspetto che ha conquistato gli americani. La Tartan Army ha mostrato il lato più folkloristico del calcio, trasformando in una sorta di Glasgow 2.0. Negli Stati Uniti infatti il tifo organizzato non è affatto radicato. Gli spettatori partecipano agli eventi sportivi in maniera generalmente più individuale: applausi, cori occasionali e intrattenimento solo grazie allo speaker e alla musica dello stadio.

Nel calcio scozzese, invece, il pubblico è parte integrante dello spettacolo. Questo ha provocato un completo shock culturale in America. I social sono impazziti, ma soprattutto i tifosi statunitensi sono impazziti: meravigliati dalla continua atmosfera di festa creata dalla Tartan Army.

Non riempiono gli spalti solo per le partite di calcio, ma hanno assistito anche ad una gara di baseball tra Texas Rangers e Red Sox, squadra simbolo dello sport americano e che vanta la tifoseria più calda del paese, almeno per gli standard del posto. Dopo la vittoria della Scozia su Haiti per 1-0 le immagini dei tifosi hanno fatto il giro del web: si sono riversati sulle strade, cantando e suonando le cornamuse; hanno marciato fino al, lo stadio dei Boston Red Sox.

Durante la partita di baseball - che in generale durano ben più di quelle di calcio, arrivando circa alle 4 ore - non hanno smesso nemmeno per un secondo di saltare, festeggiare, urlare, cantare a squarciagola: in sintesi fare il tifo. Questo ha sconvolto persino i tifosi dei Red Sox - appunto i più calorosi d'America - rimasti a bocca aperta grazie all'energia della Tartan Army.

Molti americani hanno raccontato sui social di non aver mai assistito a qualcosa di simile. Giocatori e tifosi hanno definito l'esperienza 'elettrica' e 'indimenticabile', sottolineando come il sostegno degli scozzesi abbia dato allo stadio un'energia completamente nuova. Sin dalla prima partita della Scozia, la Tartan Army non ha smesso di rendersi protagonista di vere e proprie parate per le strade, al ritmo del loro inno nazionale Flower of Scotland.

Numerosi cittadini di Boston hanno espresso enorme felicità per la loro presenza, descrivendola come il momento più divertenti mai vissuto in città durante un evento sportivo. La stragrande maggioranza dei pub di Boston è stata lasciata a secco, lasciando a secco i locali principali della città; questo ha generato sicuramente incassi record per le eccezionali vendite, ma anche il rischio di esaurire tutta la birra in circolazione.

L'accoglienza straordinaria con cui gli Stati Uniti stanno accogliendo la Tartan Army però non è dovuto soltanto all'atmosfera di festa portata dai tifosi. Tra Scozia e Stati Uniti esiste infatti un legame storico e profondo che risale alla nascita stessa della nazione americana





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