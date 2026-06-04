La tecnologia artificiale in medicina è un argomento di grande attualità, ma anche di grande dibattito. Alcuni la vedono come un futuro luminoso, altri come un precipizio. Una ricerca condotta da Healio tra il 16 marzo e il primo aprile 2026 su oltre 600 professionisti sanitari statunitensi mostra che più del 70% usa già strumenti di AI almeno occasionalmente, e quasi il 70% li ha utilizzati durante interazioni con i pazienti.

La tecnologia artificiale in medicina: un doppio filo tra entusiasmo e scetticismo. Una ricerca condotta da Healio tra il 16 marzo e il primo aprile 2026 su oltre 600 professionisti sanitari statunitensi mostra che più del 70% usa già strumenti di AI almeno occasionalmente, e quasi il 70% li ha utilizzati durante interazioni con i pazienti.

Le applicazioni principali riguardano la documentazione e la generazione di note cliniche, la sintesi della letteratura scientifica e il supporto alle decisioni cliniche. Tuttavia, tra le pieghe dell'entusiasmo, emerge la parte scomoda della storia. Perché avanzare significa anche fare i conti con ciò che non funziona ancora, con quello che potrebbe andare storto, con chi potrebbe rimanere indietro.

La fiducia è il vero terreno di coltura di qualsiasi tecnologia medica, e Healio rivela che circa un terzo dei professionisti dichiara una fiducia bassa o molto bassa nell'AI. Eppure il 44% di chi esprime questa sfiducia la usa comunque in pratica. Sul fronte della privacy, i rischi sono altrettanto concreti. I record medici valgono centinaia di migliaia di dollari sul mercato.

In Italia l'incontro 'Dove sta andando la formazione ECM nell'era dell'AI?

' organizzato da Meduspace ha messo in luce una fragilità strutturale: i professionisti sanitari non sono ancora formati per lavorare in questo ecosistema. Il sistema ECM ha tempi di adattamento lunghi, mentre i modelli di intelligenza artificiale evolvono ogni 6-12 mesi. Il problema della fiducia si intreccia con quello della sicurezza dei dati, che in ambito sanitario è questione di vitale importanza





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