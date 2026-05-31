La temperatura della camera da letto può influenzare profondamente il riposo

Gli esperti di medicina del sonno sostengono che una variazione minima della temperatura della camera può influenzare profondamente il riposo. Il range ideale della temperatura in camera da letto per gli adulti sani è tra i 16 e i 20 °C, con 18 °C come compromesso migliore tra comfort e qualità del sonno.

Dormire male durante l'estate non dipende solo dal caldo. Secondo gli esperti di medicina del sonno, anche una variazione minima della temperatura della camera può influenzare profondamente il riposo.

La maggior parte delle fonti concorda su un punto: per dormire bene serve una stanza più fresca di quanto molti immaginano. Gli adulti sani hanno un range ideale della temperatura in camera da letto tra i 16 e i 20 °C, con 18 °C come compromesso migliore tra comfort e qualità del sonno.

Per bambini e neonati, la temperatura ideale è leggermente più calda, intorno ai 18-20 °C. Anziani e persone molto magre possono stare meglio con 1-2 gradi in più, ma sempre sotto i 22-23 °C. Il nostro sonno è guidato dal ritmo circadiano, una sorta di orologio biologico che ha sede nell'ipotalamo. La temperatura corporea è coordinata da questo 'regista interno', che fa scendere la temperatura di circa 1 °C la sera per prepararci al sonno.

Se la stanza è troppo calda, il corpo fa fatica a disperdere calore, riducendo il sonno profondo e la fase più riparatrice. Se la stanza è troppo fredda, il problema è l'opposto: mani e piedi restano ghiacciati e il corpo 'non si decide' a entrare nella modalità notte. In inverno, la strategia migliore è tener la zona giorno un po' più calda e la camera da letto più fresca.

In estate, aiuta chiudere persiane e tapparelle nelle ore più calde, arieggiare la sera tardi e impostare il climatizzatore su pochi gradi in meno rispetto all'esterno. È importante non dimenticare l'umidità, che può influenzare il buon sonno. Un'umidità relativa tra il 30 e il 60 per cento è considerata ideale





Grazia / 🏆 23. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sonno Temperatura Camera Da Letto Umidità Riposo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gli Stati Uniti: pressione per normalizzarsi rapporti tra paesi arabi e Israele, ma la guerra con l'Iran complica gli equilibriGli Stati Uniti hanno invitato i paesi arabi a normalizzare i rapporti diplomatici con Israele, ma temono che la guerra con l'Iran possa aumentare gli ostacoli. Durante una dichiarazione su Truth social, Trump ha invitato gli stessi paesi a firmare immediatamente gli accordi di Abramo. Tuttavia, il presidente ha anche ribadito che gli Stati Uniti continueranno a lavorare per un accordo con l'Iran, indicando che, in caso contrario, il regime iraniano non dovrebbe essere parte dell'accordo

Read more »

1946: Gli ultimi mesi della monarchia e la nascita della RepubblicaUn libro che racconta gli ultimi mesi della monarchia italiana e la nascita della Repubblica nel 1946, con foto d'epoca e una ricostruzione documentata. Viene descritto lo sgretolamento della dinastia sabauda, le tensioni sociali del dopoguerra, l'abdicazione di Vittorio Emanuele III a favore di Umberto II, il governo di Alcide De Gasperi, il referendum del 2 giugno 1946 e il primo voto delle donne.

Read more »

I Beckham si godono Ibiza: gli scatti di famiglia e gli auguri a Noel GallagherI Beckham condividono le immagini inedite della fuga sull'isola e David omaggia l'amico Noel Gallagher

Read more »

Crans-Montana, il braccio di ferro sui risarcimentiGli italiani vorrebbero un fondo, gli svizzeri cercano un accordo extra-giudiziale

Read more »