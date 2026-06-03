La tempesta tropicale Jangmi causa gravi problemi nel Giappone

La tempesta tropicale Jangmi ha attraversato il Giappone mercoledì, causando venti impetuosi e piogge torrenziali che hanno interrotto i trasporti e le attività commerciali e messo fuori uso l'energia elettrica in decine di migliaia di case.

La tempesta tropicale Jangmi ha attraversato il Giappone mercoledì, causando venti impetuosi e piogge torrenziali che hanno interrotto i trasporti e le attività commerciali e messo fuori uso l'energia elettrica in decine di migliaia di case.

Il centro della tempesta si trovava a circa 150 chilometri a sud di Tokyo nel primo pomeriggio di mercoledì, muovendosi verso nord-est con venti massimi sostenuti fino a 25 metri al secondo, ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese. La tempesta è destinata a passare molto vicino al lato Pacifico del Giappone orientale ed è necessaria una maggiore vigilanza, ha aggiunto l'agenzia.

La tempesta, con una pressione centrale di 985 hPa, ha finora tolto la corrente a quasi 60.000 famiglie e le autorità hanno ricevuto segnalazioni di inondazioni, alberi e detriti caduti e frane in un'ampia fascia di regioni, ha dichiarato il portavoce del governo Minoru Kihara durante un regolare briefing con la stampa. Sono stati emessi avvisi di evacuazione per centinaia di migliaia di residenti in otto prefetture del Giappone sudoccidentale, centrale e orientale.

I post sui social media mostravano strade e stazioni della metropolitana allagate, con parole legate alla tempesta come 'ordine di evacuazione' e 'bagnato fradicio' che andavano di moda su X post. Le compagnie aeree, tra cui Japan Airlines e All Nippon Airways, avevano cancellato quasi 900 servizi internazionali e nazionali mercoledì, con un impatto su quasi 90.000 passeggeri.

Alcuni servizi di treni proiettile a Kyushu, nel sud-ovest, e in aree del Giappone occidentale hanno subito ritardi, mentre la East Japan Railway ha dichiarato che alcuni servizi ferroviari nell'area di Tokyo sono stati sospesi e altri potrebbero essere interessati nel corso della giornata. Toyota Motor ha sospeso le operazioni in 13 stabilimenti nazionali mercoledì mattina prima di annunciare piani per riprendere la produzione dalla sera.

Anche Suzuki Motor prevede di riprendere le attività in giornata, dopo aver interrotto in mattinata il lavoro in tutti e cinque gli stabilimenti della prefettura di Shizuoka, a ovest di Tokyo. La tempesta Jangmi ha causato gravi problemi ai trasporti e alle attività commerciali, con centinaia di migliaia di persone che sono state evacuate dalle loro case.

La situazione è particolarmente critica nel Giappone sudoccidentale, dove la tempesta ha causato inondazioni e frane che hanno messo a rischio la vita di molte persone. Le autorità stanno lavorando per ripristinare i servizi essenziali e aiutare le persone colpite dalla tempesta. La situazione è attualmente sotto controllo, ma la popolazione giapponese è stata avvertita di rimanere in allerta e di seguire le istruzioni delle autorità locali





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