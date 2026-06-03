La tempesta tropicale Jangmi colpisce il Giappone

La forte tempesta tropicale Jangmi ha causato danni significativi in tutto il Giappone, con centinaia di migliaia di persone evacuate dalle loro case.

La forte tempesta tropicale Jangmi ha attraversato il Giappone mercoledì mattina, causando venti impetuosi e piogge torrenziali che hanno interrotto i trasporti e le attività commerciali e messo fuori uso l'energia elettrica in decine di migliaia di case.

Il centro della tempesta si trovava al largo dell'isola centrale di Honshu e si dirigeva a nord-est verso la regione di Tokyo, con venti massimi sostenuti fino a 25 metri al secondo, ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese. Alcune aree lungo la costa del Pacifico sono a rischio crescente di disastri pericolosi per la vita.

La tempesta, con una pressione centrale di 980 hPa, ha tolto la corrente a quasi 60.000 famiglie finora, ha detto il portavoce del governo Minoru Kihara durante un regolare briefing con la stampa. Alcune compagnie aeree, tra cui Japan Airlines e All Nippon Airways, hanno cancellato quasi 900 servizi internazionali e nazionali mercoledì mattina.

Alcuni servizi di treni proiettile a Kyushu, nel sud-ovest, e in aree del Giappone occidentale hanno subito ritardi, mentre la East Japan Railway ha dichiarato che alcuni servizi ferroviari nell'area di Tokyo sono stati sospesi e altri potrebbero essere interessati nel corso della giornata. Prevedendo condizioni meteorologiche avverse, Toyota Motor ha dichiarato martedì che avrebbe sospeso le attività in 13 stabilimenti nazionali mercoledì mattina.

Anche Suzuki Motor sospenderà le attività in tutti e cinque gli stabilimenti della prefettura di Shizuoka, a est di Tokyo, nella mattinata. L'evacuazione di centinaia di migliaia di residenti in otto prefetture del Giappone sudoccidentale, centrale e orientale è stata ordinata. La tempesta Jangmi sta causando danni significativi in tutto il Giappone, con centinaia di migliaia di persone che sono state evacuate dalle loro case.

La situazione è critica e il governo sta lavorando per aiutare le persone colpite dalla tempesta





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