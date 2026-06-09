La tenuta di Al Bano, un'esperienza unica e indimenticabile

La tenuta di Al Bano è un luogo dove la natura e la cultura si incontrano in un'esperienza unica e indimenticabile. Le camere sono dotate di ogni comfort, il ristorante serve piatti tipici della cucina salentina e la spa offre trattamenti di benessere e relax. Le degustazioni di vino prodotto dalla famiglia Carrisi sono un'esperienza ineguagliabile, mentre le visite guidate portano i visitatori a scoprire la storia e la cultura della zona.

Al Bano , la sua tenuta in Puglia , è una vera e propria oasi di pace e divertimento. Immersa nella campagna salentina, la tenuta è diventata negli anni parte fondamentale del racconto pubblico del cantante.

La musica, la famiglia e il legame mai interrotto con la sua terra sono gli elementi che caratterizzano la vita di Al Bano. Oggi, lunedì 8 maggio, il cantante è protagonista in televisione su Canale 5 a Super Karaoke, il programma condotto da Michelle Hunziker. La curiosità nasce quasi spontanea: quanto costa soggiornare nella sua tenuta? E cosa si può fare davvero tra camere, ristorante, spa, degustazioni, visite guidate e vino prodotto dalla famiglia Carrisi?

La tenuta di Al Bano è un luogo dove la natura e la cultura si incontrano in un'esperienza unica e indimenticabile. Le camere sono dotate di ogni comfort, il ristorante serve piatti tipici della cucina salentina e la spa offre trattamenti di benessere e relax. Le degustazioni di vino prodotto dalla famiglia Carrisi sono un'esperienza ineguagliabile, mentre le visite guidate portano i visitatori a scoprire la storia e la cultura della zona.

La tenuta di Al Bano è un luogo dove la musica, la famiglia e la cultura si incontrano in un'esperienza unica e indimenticabile. La sua tenuta in Puglia è una vera e propria oasi di pace e divertimento. Immersa nella campagna salentina, la tenuta è diventata negli anni parte fondamentale del racconto pubblico del cantante. La musica, la famiglia e il legame mai interrotto con la sua terra sono gli elementi che caratterizzano la vita di Al Bano.

Oggi, lunedì 8 maggio, il cantante è protagonista in televisione su Canale 5 a Super Karaoke, il programma condotto da Michelle Hunziker. La curiosità nasce quasi spontanea: quanto costa soggiornare nella sua tenuta? E cosa si può fare davvero tra camere, ristorante, spa, degustazioni, visite guidate e vino prodotto dalla famiglia Carrisi? La tenuta di Al Bano è un luogo dove la natura e la cultura si incontrano in un'esperienza unica e indimenticabile.

Le camere sono dotate di ogni comfort, il ristorante serve piatti tipici della cucina salentina e la spa offre trattamenti di benessere e relax. Le degustazioni di vino prodotto dalla famiglia Carrisi sono un'esperienza ineguagliabile, mentre le visite guidate portano i visitatori a scoprire la storia e la cultura della zona. La tenuta di Al Bano è un luogo dove la musica, la famiglia e la cultura si incontrano in un'esperienza unica e indimenticabile





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