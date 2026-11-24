Ecco come la riduzione delle norme ha portato le big tech a danneggiare i propri prodotti per guadagnare dagli inserzionisti, secondo la teoria di Doctorow.

Il fenomeno della merdificazione descrive un processo noto a molti utenti di tecnologia moderna. Inizialmente, l'adozione di un nuovo strumento digitale porta benefici concreti. L'efficienza aumenta e le operazioni complesse diventano semplici. Questa fase positiva è tuttavia destinata a cambiare radicalmente nel tempo.

Il meccanismo di sfruttamento delle piattaforme

Doctorow spiega che l'obiettivo delle grandi aziende tecnologiche cambia con il passare degli anni. All'inizio, queste imprese lavorano attivamente per soddisfare le esigenze degli utenti finali. Successivamente, l'attenzione si sposta verso la massimizzazione del profitto pubblicitario. I proprietari delle piattaforme iniziano a lavorare principalmente per gli inserzionisti.

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La fase finale del processo vede l'estrazione di valore da ogni singolo elemento del prodotto digitale. Ogni funzione viene modificata per estrarre il massimo ritorno economico possibile. Questa strategia porta inevitabilmente a degradare la qualità complessa del servizio offerto. Alla fine, il prodotto funziona in modo così pessimo che gli utenti si chiedono perché continuino a utilizzarlo.

Le cause normative e le barriere all'ingresso

Il motivo principale di questo deterioramento risiede nella capacità operativa delle aziende. Le big tech possono effettuare questi cambiamenti perché non esistono ostacoli sufficienti a fermarle. L'indebolimento delle norme sulla concorrenza ha creato un vuoto di potere significativo. Le regole precedenti impedivano pratiche abusive ora invece consentite.

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Anche la regolamentazione generale ha subito un forte calo di efficacia nel tempo. Le leggi sui diritti dei lavoratori sono state progressivamente smantellate o ignorate. Questo scenario ha permesso alle multinazionali di agire senza limiti reali. Il sistema attuale si basa su tecnologie che impediscono agli utenti di modificare i prodotti acquistati.

Leggi antielusione e controllo militare

Oltre alle limitazioni tecniche, esistono leggi che puniscono chi cerca di cambiare le cose. Le norme antielusione danno ai produttori il diritto legale di agire contro chi riesca a modificare il software. Questa protezione legale rende il sistema attuale estremamente rigido e pericoloso per l'innovazione. La capacità di riparare o migliorare i propri dispositivi è stata legalmente ostacolata.

Il modello economico corrente risulta ingiusto per i consumatori e inefficiente per il mercato. La mancanza di libertà di modifica limita la crescita sostenibile del settore tecnologico. Inoltre, la concentrazione di potere nelle mani di poche aziende crea rischi per la sicurezza nazionale. Gli esperti di difesa temono il controllo militare statunitense su queste infrastrutture critiche.

La coalizione per l'apertura dei mercati

La necessità di invertire la rotta è sempre più riconosciuta da attori diversi nel panorama economico. Non solo gli attivisti digitali chiedono riforme urgenti per proteggere gli utenti. Anche gli imprenditori cercano un mercato più aperto e competitivo per i propri progetti. La convergenza di queste forze sta cambiando il dibattito pubblico sulla tecnologia.

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L'alleanza tra attivisti e imprenditori rappresenta una novità significativa nel settore. Gli esperti di sicurezza nazionale supportano questa visione per motivi strategici diversi. Il timore del controllo militare statunitense spinge verso una maggiore decentralizzazione. Tutti questi gruppi si convincono della necessità di un cambio di paradigma normativo.