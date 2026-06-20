La Ternana è pronta per una nuova avventura

Il presidente della Ternana, post fallimento Gelfusa negli anni 90, ha confermato la sua presenza nel progetto che nasce dalla fusione con l'Orvietana. Ha scelto di stare con Bandecchi perché è una persona intelligente, se ha fatto quello che ha fatto nella vita non è certo per caso. E con le persone intelligenti riesci sempre a trovare una soluzione, è con gli stupidi che si litiga. Altri? A parte il 2% di Tonel non entrerà nessun altro. Il sardo? Assolutamente no. La società resterà mia e di Bandecchi. Infine le tempistiche dell'inizio di questa nuova avventura: ho incaricato l'avvocato Folco Trabalza di mettersi in contatto tra avvocati, appena preparano il preliminare verrò a Terni a firmare e inizieremo. Poi finalmente cominceremo a parlare di calcio. Dobbiamo prendere gente motivata, a cominciare dall'allenatore. Se qualcuno della squadra dello scorso anno possa restare? Mi piacerebbe far rimanere Vallocchia, che ho avuto a San Benedetto e a Rieti, così come Pettinari. Se si accontenta del giusto...

Il presidente della Ternana , post fallimento Gelfusa negli anni 90, ha confermato la sua presenza nel progetto che nasce dalla fusione con l' Orvietana . Ha scelto di stare con Bandecchi perché è una persona intelligente, se ha fatto quello che ha fatto nella vita non è certo per caso.

E con le persone intelligenti riesci sempre a trovare una soluzione, è con gli stupidi che si litiga. Altri? A parte il 2% di Tonel non entrerà nessun altro. Il sardo?

Assolutamente no. La società resterà mia e di Bandecchi. Infine le tempistiche dell'inizio di questa nuova avventura: ho incaricato l'avvocato Folco Trabalza di mettersi in contatto tra avvocati, appena preparano il preliminare verrò a Terni a firmare e inizieremo. Poi finalmente cominceremo a parlare di calcio. Dobbiamo prendere gente motivata, a cominciare dall'allenatore.

Se qualcuno della squadra dello scorso anno possa restare? Mi piacerebbe far rimanere Vallocchia, che ho avuto a San Benedetto e a Rieti, così come Pettinari. Se si accontenta del giusto..





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