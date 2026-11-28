ASviS, Legambiente e altre organizzazioni uniscono le forze in 'La Terra chiamò' per esigere azioni concrete contro la crisi climatica e un nuovo Green Deal europeo.

L'iniziativa "La Terra chiamò" rappresenta una giornata nazionale progettata per mobilitare l'opinione pubblica sulla necessità urgente di collocare la crisi climatica al centro delle priorità politiche nazionali e internazionali. Gli scenari attuali, caratterizzati da conflitti bellici, emergenze umanitarie e profonda incertezza economica, impongono una svolta decisiva nei comportamenti degli Stati, privilegiando il dialogo e la collaborazione globale. L'indifferenza non è più un'opzione tollerabile, poiché le responsabilità delle istituzioni sono ormai sotto gli occhi di tutti e nessuno è indenne dalle conseguenze dirette di questa crisi globale.

Cos'è La Terra chiamò e chi la promuove

L'evento è promosso da una coalizione di nove organizzazioni di primo piano che condividono una piattaforma comune di richieste specifiche su clima, mitigazione, adattamento e responsabilità delle aziende fossili. I soggetti principali che guidano questa mobilitazione sono ASviS, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace Italia, Kyoto Club con i GreenHeroes, Legambiente, Marevivo, Venice Climate Week e WWF Italia. Questa alianza mira a dare voce alle nuove generazioni e a realizzare una svolta reale basata sulla lotta alle diseguaglianze, sull'innovazione sociale e sull'uscita definitiva dall'era fossile.

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Dati climatici e impatto concreto sulle città

Gli eventi estremi, diventati sempre più frequenti, includono siccità, alluvioni, inondazioni, frane e ondate di caldo che interessano regioni intere. Questi fenomeni non possono più essere definiti erroneamente come semplice "maltempo", ma richiedono un ripensamento radicale dell'uso delle risorse naturali, la ridisegnazione delle città, la revisione delle politiche di trasporto e di produzione di energia. Le isole di calore, la scarsità idrica, la devastazione delle aree agricole e l'inquinamento di fiumi e mare attraversano ogni settore economico, colpendo sia le aree urbane che quelle rurali senza escludere nessuno.

Insufficienza delle COP e stop al Green New Deal

I risultati deludenti delle Conferenze delle Parti (COP) sui cambiamenti climatici e le spinte di alcuni governi a tralasciare le politiche ambientali mettono il mondo di fronte alla prospettiva di subire passivamente gli effetti della crisi. Il Green New Deal, lanciato dall'Unione Europea solo pochi anni fa, sembra essere rimasto al palo, sostituito da uno slancio verso le spese per armamenti che ha messo da parte l'esigenza di una transizione dei modelli di crescita economica. Questa deriva politica dimostra come gli appelli e le dichiarazioni di principio abbiano soltanto rimandato il problema a un futuro sempre più incerto.

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Salute, giustizia sociale e responsabilità fossili

La crisi climatica sta sottraendo il diritto al futuro di intere generazioni, con effetti evidenti sulla salute, sui territori e sulla vita quotidiana. La mobilitazione punta a parlare alle coscienze per innescare riflessioni su stili di vita, consumi, uso insostenibile dell'Intelligenza Artificiale, mobilità urbana e cura degli spazi pubblici. È fondamentale agire per ridurre le diseguaglianze che il clima rende ancor più evidenti e negative, producendo effetti che colpiscono in misura maggiore chi ha meno possibilità di trovare soluzioni immediate alla sofferenza.

Strategie di mitigazione, adattamento e resilienza

Mitigazione, adattamento e resilienza non sono soluzioni teoriche, ma impegni concreti che devono trovare spazio nei programmi di investimento pubblici e privati. È necessario cambiare indirizzo alle politiche pubbliche, agendo concretamente per realizzare la transizione energetica e tutelare gli ecosistemi. Proteggere i cicli naturali e lavorare per il ripristino delle aree sottoposte all'inquinamento e alla pressione umana sono passaggi obbligatori per garantire la biodiversità, l'acqua, il suolo, l'aria e il mare come elementi ai quali non possiamo rinunciare per il bene dell'umanità intera.