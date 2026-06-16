La Thailandia nomina conciliatori per il procedimento arbitrale con la Cambogia

La Thailandia ha nominato due conciliatori per il procedimento arbitrale delle Nazioni Unite avviato dalla Cambogia per risolvere una disputa marittima di lunga data. La disputa riguarda circa 26.000 km² (10.000 miglia quadrate) di mare nel Golfo di Thailandia, nota come Area di rivendicazioni sovrapposte, che si stima contenga quasi 12 trilioni di piedi cubi di gas naturale e grandi quantità di petrolio, per un valore di circa 300 miliardi di dollari.

La Thailandia ha nominato due conciliatori per un procedimento arbitrale delle Nazioni Unite avviato dalla Cambogia per risolvere una disputa marittima di lunga data. Il ministro degli esteri thailandese Sihasak Phuangketkeow ha dichiarato martedì ai giornalisti che la Thailandia ha nominato due conciliatori per il procedimento arbitrale delle Nazioni Unite.

La Cambogia ha avviato il processo di conciliazione obbligatoria ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) all'inizio di questo mese, dopo che la Thailandia aveva unilateralmente posto fine a un accordo del 2001 che forniva un quadro per i negoziati sull'area contesa nel Golfo di Thailandia. La disputa riguarda circa 26.000 km² (10.000 miglia quadrate) di mare nel Golfo di Thailandia, nota come Area di rivendicazioni sovrapposte, che si stima contenga quasi 12 trilioni di piedi cubi di gas naturale e grandi quantità di petrolio, per un valore di circa 300 miliardi di dollari.

I rapporti tra i due paesi vicini del Sud-Est asiatico sono tesi dopo che due round di intensi scontri di confine lo scorso anno hanno causato la morte di quasi 150 persone e lo sfollamento di almeno 300.000 persone da entrambe le parti, ma il cessate il fuoco di dicembre è ancora in vigore. La Thailandia ha scelto di nominare due conciliatori per il procedimento arbitrale, in aggiunta al ministro degli esteri Prak Sokhonn della Cambogia, che ha già nominato due conciliatori, il diplomatico danese Peter Taksøe-Jensen e l'accademico francese Jean-Marc Thouvenin.

Questa scelta è stata fatta per garantire la neutralità e l'imparzialità del procedimento arbitrale, in quanto la Thailandia e la Cambogia hanno interessi contrapposti nella disputa marittima





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