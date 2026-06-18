La Thailandia sta propendo un progetto ambizioso per costruire un ponte terrestre che colleghi due porti tra loro opposti, ma gli abitanti locali sono contrari a causa delle complicazioni logistiche e del costo astronomico.

La Thailandia propone un ponte terrestre per collegare due porti tra loro opposti, ma gli abitanti locali sono contrari a causa delle complicazioni logistiche e del costo astronomico.

Analisti sostengono che il progetto potrebbe essere economicamente ambizioso, ma non è chiaro se riuscirà a competere con il canale di Malacca come rotta di transito globale. L'obiettivo è ridurre i costi di logistica del 30% e i tempi di transito di fino a 14 giorni per il carico tra il sud della Cina e i porti dell'oceano Indiano che servono l'Asia meridionale e il Medio Oriente.

Il progetto prevede la costruzione di una linea ferroviaria di standard gauge tra i due porti, che sarà in grado di gestire fino a 20 milioni di unità equivalenti di venti piedi (TEU) all'anno. Una seconda linea ferroviaria a scartamento metrico sarà collegata al rete ferroviaria nazionale esistente. La corriera sarà anche supportata da autostrade a più corsie e strade locali, integrate con la rete di trasporto nazionale.

Gli analisti sostengono che il progetto potrebbe essere una risorsa strategica nazionale per garantire le rotte energetiche locali e aumentare le capacità di esportazione occidentale della Thailandia. Tuttavia, la comunità locale è contraria al progetto a causa delle complessità logistiche e del costo astronomico. La questione rimane aperta fino alla fine di luglio, quando un gruppo di esperti incaricato dal governo presenterà i suoi risultati.

La proposta di costruire un ponte terrestre per collegare due porti tra loro opposti è stata avanzata per la prima volta intorno al 2020, ma non è chiaro se riuscirà a competere con il canale di Malacca come rotta di transito globale. L'obiettivo è ridurre i costi di logistica del 30% e i tempi di transito di fino a 14 giorni per il carico tra il sud della Cina e i porti dell'oceano Indiano che servono l'Asia meridionale e il Medio Oriente.

Il progetto prevede la costruzione di una linea ferroviaria di standard gauge tra i due porti, che sarà in grado di gestire fino a 20 milioni di unità equivalenti di venti piedi (TEU) all'anno. Una seconda linea ferroviaria a scartamento metrico sarà collegata al rete ferroviaria nazionale esistente. La corriera sarà anche supportata da autostrade a più corsie e strade locali, integrate con la rete di trasporto nazionale.

Gli analisti sostengono che il progetto potrebbe essere una risorsa strategica nazionale per garantire le rotte energetiche locali e aumentare le capacità di esportazione occidentale della Thailandia. Tuttavia, la comunità locale è contraria al progetto a causa delle complessità logistiche e del costo astronomico





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