La Thailandia si unisce al processo di arbitrato delle Nazioni Unite per risolvere la disputa marittima con la Cambogia

La Thailandia nominerà due conciliatori e si unirà a un processo di arbitrato delle Nazioni Unite per contribuire a risolvere la disputa marittima con la Cambogia.

La Thailandia nominerà dei conciliatori per la mediazione con la Cambogia sostenuta dalle Nazioni Unite , dice il ministro degli esteri. La Cambogia ha dichiarato di aver avviato una procedura di conciliazione obbligatoria ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), in seguito alla decisione di Bangkok di rescindere unilateralmente un accordo bilaterale del 2001 che forniva un quadro di riferimento per i colloqui su una fascia marittima contesa.

Da oltre 25 anni, Cambogia e Thailandia rivendicano circa 26.000 km quadrati di mare nel Golfo di Thailandia, un'area che si stima contenga quasi 12.000 miliardi di piedi cubi di gas naturale e grandi quantità di petrolio, il cui valore complessivo è di circa 300 miliardi di dollari. Entrambe le parti avrebbero dovuto prima parlare bilateralmente, ha dichiarato il ministro degli esteri Sihasak Phuangketkeow.

La decisione della Cambogia di utilizzare il meccanismo di mediazione e di usarlo anche per affrontare la questione della condivisione delle risorse non migliorerebbe le relazioni bilaterali tra i due paesi, ha aggiunto. Le relazioni bilaterali tra Thailandia e Cambogia sono state in bilico a seguito di due serie di intensi scontri al confine che lo scorso anno hanno provocato la morte di quasi 150 persone e lo sfollamento di almeno 300.000 da entrambe le parti, nonostante il cessate il fuoco di dicembre sia ancora in vigore





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