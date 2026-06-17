La Top Five delle destinazioni costiere italiane

L'Italia è ricca di luoghi iconici del litorale italiano, dove natura, folklore e mito si intrecciano in paesaggi sospesi tra realtà e immaginazione. Alcuni degli angoli di costa più affascinanti d'Italia custodiscono racconti popolari, miti tramandati da generazioni e storie sospese tra realtà e leggenda.

L'Italia è ricca di luoghi iconici del litorale italiano, dove natura, folklore e mito si intrecciano in paesaggi sospesi tra realtà e immaginazione. Alcuni degli angoli di costa più affascinanti d'Italia custodiscono racconti popolari, miti tramandati da generazioni e storie sospese tra realtà e leggenda.

Luoghi dove il mare incontra il folklore, le scogliere diventano teatro di antichi racconti e ogni baia sembra custodire una storia da tramandare. Il piano per il litorale di Roma prevede la creazione di più spiagge libere e cinquanta concessioni a bando





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