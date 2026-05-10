La Total_Energies e la crisi energetica: un esercizio delicato per i conti

La Total_Energies ha annunciato un utile netto di 4,94 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno, in aumento del 51 per cento. Tuttavia, il governo di Parigi tergiversa sulle proposte di tassare le multinazionali che guadagnano cifre enormi grazie all’aumento dei prezzi.

Per una compagnia petrolifera presentare i conti nel mezzo di una crisi energetica è un esercizio delicato. Bisogna rassicurare gli azionisti senza scadere nell’autocompiacimento, per non irritare i consumatori strangolati dall’aumento dei prezzi.

Annunciando un utile netto di 4,94 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno (in aumento del 51 per cento), la Total_Energies avrà reso felici gli investitori ma non può sfuggire al dibattito sulla tassazione dei profitti. Le proposte di tassare le multinazionali che guadagnano cifre enormi grazie all’aumento dei prezzi si moltiplicano, ma il governo di Parigi tergiversa. Prima di legiferare in preda alla fretta, però, è giusto sottolineare alcune realtà





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