La tradizione gastronomica altoatesina: Canederli di formaggio e Buchteln

La tradizione gastronomica altoatesina è ricca di ricette irresistibili da gustare in quota e non solo. I Canederli di formaggio e il dolce di Buchteln sono due esempi di questa tradizione. La cucina è più che degna del luogo, tanto che vanta 13 punti Gault Millau e la presenza nelle guide Michelin e Gambero Rosso.

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Dalla tradizione gastronomica altoatesina due ricette irresistibili da gustare in quota e non solo: i Canederli di formaggio e il dolce, che in tedesco vuol dire torre, di cui la più antica è del XIII secolo: soffitti a volta, antiche sale e una cordialità altoatesina che pervade l'ambiente. È questa la straordinaria atmosfera di. Si cena in una sala ampia ma raccolta allo stesso tempo, o in varie salette a volta che sottolineano l'antichità 'aristocratico-montanara' dell'ambiente.

E la cucina è più che degna del luogo, tanto che vanta 13 punti Gault Millau e la presenza nelle guide Michelin e Gambero Rosso. Tagliare la cipolla e soffriggerla nel burro e aggiungere tutto al pane tagliato a quadrettini. Aggiungere il latte all'impasto e togliere ¼ del totale. Mescolare la parte tolta dall'impasto principale bene con le uova, sale e formaggio e rimettere tutto nell'impasto principale.

Girare i canederli nelle mani bagnandoli con acqua. Torta salata con carciofi, piselli e menta: la ricetta per il picnic di Pasquetta 100 grammi di burro fuso, Zucchero a velo Setacciare la farina in una scodella riscaldata, aggiungere una presa di sale. Nel mezzo, praticare una conchetta e sbriciolarvi il lievito. Impastare il lievito con il latte tiepido e solo poca farina.

Spolverizzare con un po' di zucchero e di farina, coprire con un tovagliolo e lasciare lievitare in luogo caldo. Mescolare il burro fuso raffreddato con lo zucchero, le uova e la scorza di limone. Unire il composto alla pasta lievitata e alle farina rimasta a fare da corona alle pastella di lievito. Mescolare bene e battere con forza fino a che la pasta si stacca dal bordo della scodella.

Coprire con un tovagliolo e lasciare lievitare nuovamente. Stendere la pasta su una spianatoia infarinata ottenendo una sfoglia dello spessore di 6 millimetri e ricavare dei quadrati di 10 Centimetri di lato. Mettere un po' di confettura al centro dei quadrati e ripiegare gli angoli in modo da formare dei fagottini. Intingere i fagottini nel burro fuso e disporli uno accanto all'altro in una teglia imburrata.

Coprire con un panno e lasciare lievitare. Spennellare i Buchteln con il burro fuso. Riscaldare il forno e di infornare a 200 gradi per 30- 45 minuti, fino a doratura. Nel corso della cottura spennellare nuovamente con il burro.

Mentre i Buchteln cuociono, prepara la salsa alle foglie di pesco. Lavorare a crema con la frusta i tuorli d'uovo e lo zucchero. Nel frattempo, portare ed ebollizione il latte con poca di scorza di limone e le foglie di pesco. Passare al setaccio e incorporare ai tuorli d'uovo, continuando a mescolare.

La salsa non deve assolutamente bollire. Non appena diventata cremosa, togliere dal fuoco e frullare. Far raffreddare un po' e amalgamare la panna montata





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