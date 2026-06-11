La tragedia dei cristiani nel sud del Libano: tra spostamenti forzati e distruzione del patrimonio

Un'analisi approfondita sulla situazione dei cristiani di Tiro, tra l'orrore degli sfollamenti ripetuti e la perdita di siti religiosi millenari a causa del conflitto tra Israele e Hezbollah.

La vicenda di Darine Al Jouny Safadi rappresenta il volto umano di una crisi che sta lacerando profondamente il tessuto sociale e religioso del sud del Libano .

Dopo l'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e il gruppo armato Hezbollah nel mese di aprile, Darine aveva nutrito la speranza che il periodo più buio fosse finalmente passato. Con il cuore colmo di speranza, era tornata nella sua casa situata nel quartiere cristiano della città portuale di Tiro, cercando di ricostruire una normalità che sembrava ormai irraggiungibile.

Tuttavia, l'illusione della pace è durata appena tre settimane. La famiglia Safadi si è trovata nuovamente costretta a fuggire, travolta da una nuova ondata di bombardamenti israeliani, segnando il secondo sfollamento in meno di due mesi. La paura di non poter mai più tornare a casa è diventata un'ombra costante, aggravata dagli ordini di evacuazione emessi dall'esercito israeliano per l'intero distretto storico di Tiro.

Secondo le autorità militari di Israele, l'area sarebbe stata utilizzata dai militanti di Hezbollah, sebbene non siano state fornite prove concrete a sostegno di tali affermazioni. Per Darine, questo secondo esodo è stato psicologicamente più devastante del primo, poiché è avvenuto proprio nel momento in cui aveva osato credere che la battaglia fosse conclusa. Il dolore delle famiglie sfollate si intreccia con una tragedia culturale e spirituale senza precedenti.

L'arcivescovo greco-ortodosso di Tiro, Sidone e delle dipendenze, Elias Kfoury, che opera in questa regione da oltre trent'anni e ha attraversato molteplici conflitti, ha dichiarato che l'attuale scala di distruzione non ha precedenti. Secondo Kfoury, questa ondata di violenza è la più dura di tutte, poiché non ha risparmiato persone, edifici, luoghi di culto o antichità. La presenza cristiana nel sud del Libano è antica quanto la religione stessa e rappresenta circa il trenta per cento della popolazione nazionale.

La regione è intrisa di sacralità; si ritiene, ad esempio, che a Qana, un villaggio del sud, Gesù abbia compiuto il suo primo miracolo trasformando l'acqua in vino. Oggi, tuttavia, questo patrimonio è sotto attacco. L'arcivescovo stima che i danni causati dall'esercito israeliano ai luoghi di culto superino i cento milioni di dollari. Un esempio emblematico è la chiesa cattolica melchita di San Giorgio, rimasta in rovina dopo un attacco di un conflitto precedente.

Per Kfoury, l'obiettivo non è solo militare, ma sembra essere quello di cancellare la memoria storica del paese, eliminando le tracce archeologiche e il legame identitario delle persone con la propria terra. Nel contesto più ampio, il Libano è stato trascinato in un conflitto regionale centrato sull'Iran a partire dal 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele in segno di solidarietà con Teheran, scatenando una massiccia campagna aerea e terrestre israeliana.

Nonostante gli Stati Uniti abbiano dichiarato un cessate il fuoco il 16 aprile, i combattimenti sono proseguiti senza sosta. Le autorità libanesi denunciano che Israele ha condotto quasi tremilacinquecento attacchi dopo la tregua. Le cifre complessive sono agghiaccianti: più di tremilaseicento persone sono state uccise e oltre un milione di cittadini, ovvero un quinto della popolazione totale, sono stati costretti ad abbandonare le proprie case.

Mentre l'esercito israeliano respinge ogni accusa di danni intenzionali a civili o siti religiosi, affermando di colpire esclusivamente obiettivi militari nel rispetto del diritto internazionale, la realtà vissuta dagli sfollati è differente. Salma, la figlia tredicenne di Darine, esprime con parole semplici ma strazianti l'impossibilità di spiegare il vuoto lasciato dalla perdita della propria casa e della propria chiesa.

La comunità internazionale è accusata di inerzia e di non aver ritenuto Israele responsabile delle proprie azioni, lasciando i cristiani e gli altri residenti del sud in uno stato di vulnerabilità totale e senza garanzie per il futuro





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