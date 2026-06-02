La trappola libanese: Trump stretto tra Netanyahu e i negoziati con l'Iran

Analisi della situazione diplomatica孕 e militare legata al conflitto in Libano e ai suoi effetti sui rapporti tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'articolo esamina come la campagna militare di Netanyahu rischi di sabotare i colloqui con Teheran, lasciando Trump in una posizione sempre più difficile.

L'articolo analizza la complessa dinamica delle relazioni internazionali nel contesto del conflitto tra Israele e Libano , e le sue ripercussioni sui negoziati tra Stati Uniti e Iran .

Il presidente Donald Trump, durante un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, avrebbe espresso la sua preoccupazione per l'intensificarsi degli attacchi israeliani in territorio libanese, volti a smantellare le postazioni di Hezbollah. Tuttavia, l'amministrazione americana sembra oscillare tra minacce e rassicurazioni, dimostrando una strategia poco coerente.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l'Iran considera la fine degli attacchi come precondizione per i negoziati, mentre Netanyahu ha tutto l'interesse a proseguire la campagna militare per allontanare un accordo con Teheran. Questo scenario ha creato una sorta di trappola per Trump, che si ritrova stretto tra le esigenze di contenimento di Israele e la necessità di mantenere aperto il dialogo con l'Iran.

L'articolo ricorda come in precedenti conflitti, come quelli del 1978, 1982 e 2006, le azioni militari israeliane non hanno risolto la questione, anzi hanno contribuito alla nascita e al rafforzamento di gruppi come Hezbollah. Pertanto, per districare la matassa, sarebbe necessaria una strategia chiara e non una tattica improvvisata. Gli Stati Uniti hanno gli strumenti per influenzare le azioni di Israele, ma finora si sono limitati a insulti telefonici.

Una priorità dovrebbe essere il congelamento della guerra in Libano per permettere il prosieguo dei negoziati con l'Iran, evitando che l'immagine internazionale degli Stati Uniti venga ulteriormente compromessa dalla percezione di un Golia (Israele) che deve fare i conti con un Davide (Iran e suoi alleati)





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