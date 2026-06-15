La tregua con l'Iran: una vittoria di facciata per Trump?

L'accordo tra Usa e Iran per il cessate il fuoco apre una fase di negoziati, ma il bilancio è incerto. Trump cerca una via d'uscita dal conflitto, mentre Netanyahu resta sotto pressione. La guerra non ha risolto nulla e l'Iran esce rafforzato.

Quando le armi tacciono e si ricomincia a trattare, il sollievo è di tutti, ma la guerra si conferma lo strumento più inadatto a risolvere le dispute.

Il problema è che molti, a Ovest e a Est, non ne sono convinti e continuano a illudersi sul potere taumaturgico dei conflitti. Dopo un po', però, l'illusione svanisce, scalzata dalla realtà. Non è certo che il presidente americano Donald Trump segua questo ragionamento. L'intesa annunciata da Washington e Teheran per un'interruzione delle ostilità e l'avvio di un negoziato potrebbe essere un'occasione per riconoscere il divario tra il miraggio dell'annientamento del nemico e la sua capacità di resistere.

Ma nessuno coglierà quell'occasione, perché ogni attore sventolerà la bandiera della propria vittoria. Insomma, nella confusione e nel sollievo, avranno vinto tutti. È proprio così? Dopo quaranta giorni di guerra e oltre due mesi di trattative indirette con gli iraniani, Trump aveva come unico obiettivo uscire dalla trappola in cui era finito sotto la spinta di Netanyahu.

Chiudere la guerra, con qualsiasi compromesso, era imperativo per la Casa Bianca. Lo impone l'immagine internazionale degli Stati Uniti, impantanati in un conflitto che nulla risolve, sconvolge gli equilibri mondiali, complica i rapporti con gli alleati, favorisce la Russia e riduce al minimo storico il peso globale dell'America. Non proprio il miglior risultato per chi vuole rendere l'America di nuovo grande. Qui l'America si è rimpicciolita, senza strategia, imprigionata dall'umore altalenante dell'inquilino della Casa Bianca.

La fine della guerra è dettata anche dalle esigenze di politica interna: crollo dei consensi, defezioni repubblicane, insoddisfazione della base Maga, aumento del prezzo della benzina e inflazione. Ora a Evian, Trump si presenterà al G7 come il vincitore assoluto, ma in realtà il bilancio è misero: nessun impegno sul nucleare, libera circolazione dello Stretto di Hormuz indefinita, appoggio a Hezbollah impregiudicato. Per contro, l'Iran incassa fondi congelati e abolizione graduale delle sanzioni.

Più che una vittoria, sembra un certificato di fallimento. Non c'è da stupirsene vista la leggerezza con cui gli Usa si sono cacciati in guerra, ignorando la complessità del precedente accordo del 2015. Vista la determinazione iraniana, è plausibile che gli Usa accettino un'intesa più favorevole all'Iran. E qualcuno dovrà spiegare a cosa è servita la guerra.

Ora si apre una nuova fase. L'intesa di ieri è per negoziare un'intesa e va sostenuta. Israele e Hezbollah non sono parte dell'accordo, il che introduce incertezza. Il governo israeliano ha dichiarato che non si ritirerà dal Libano meridionale nonostante le pressioni.

Per garantire la trattativa dei prossimi sessanta giorni, Trump dovrà frenare la guerra di Netanyahu in Libano, e il premier israeliano avrà poco margine per sottrarsi. Se lo facesse, sarebbe isolato; se abbandonasse l'offensiva, sarebbe considerato debole. Le elezioni israeliane di autunno sono a rischio per Netanyahu, e Israele deve ancora chiarire le responsabilità per il massacro del 7 ottobre 2023. La guerra non ha pagato come Israele e Stati Uniti volevano.

A Teheran, il regime è più feroce, odioso e militarizzato, imbaldanzito dalla nuova leva di Hormuz regalatagli dagli americani. Il cessate il fuoco è quindi una pausa forzata, non una soluzione. La comunità internazionale deve vigilare affinché i negoziati portino a una pace stabile, ma le ombre sono tante. L'illusione della vittoria totale si è infranta contro la realtà della resistenza iraniana.

Ora si tratta di evitare che la tregua si trasformi in una tregua armata, con entrambe le parti che riarmano. La diplomazia ha una chance, ma richiederà concessioni dolorose da tutte le parti. Resta da vedere se Trump e Netanyahu avranno la statura per accettarle, o se prevarranno gli interessi elettorali e di immagine. Il mondo guarda con speranza e scetticismo.

La guerra in Medio Oriente ha già causato troppe vittime e distruzioni. È tempo che le armi tacciano davvero, e che la ragione prevalga sulla propaganda. Ma il cammino è in salita, e ogni passo falso potrebbe far precipitare di nuovo la regione nel caos





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Tregua Netanyahu Guerra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intesa Usa-Iran tra apertura di Hormuz e stoccata a Netanyahu: cosa dice TrumpLe parole del tycoon al New York Times dopo il via libera al memorandum d'intesa, firma attesa venerdì in Svizzera

Read more »

Netanyahu e Trump si scontrano sulla guerra contro l'IranIl primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono scontrati sulla guerra contro l'Iran, con entrambi i leader che non hanno raggiunto i loro obiettivi. La guerra è stata combattuta insieme da Netanyahu e Trump, che speravano di rovesciare i leader religiosi iraniani e di rafforzare Netanyahu prima delle elezioni in Israele.

Read more »

Usa e Iran cantano vittoria, il grande perdente è NetanyahuCon il memorandum di Islamabad giunto finalmente alla firma, il conflitto tra Iran e Usa trova il primo importante passo verso la pace, e gli analisti si affrettano a valutare chi sia uscito vincitore e chi invece sconfitto dall'intesa. (ANSA)

Read more »

Netanyahu e l’accordo Usa-Iran, la posizione del premier israeliano'L'Iran non avrà un'arma nucleare, con o senza un accordo'

Read more »