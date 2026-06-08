La trentenne Francesca Riccitelli e il partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci

La trentenne Francesca Riccitelli ha provato a smorzare le polemiche sulla sua adesione al partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, leader noto per le sue idee contro l'omosessualità e la transessualità.

La trentenne Francesca Riccitelli , di Avezzano, ha provato a smorzare le polemiche sulla sua adesione al partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci , leader noto per le sue idee contro l' omosessualità e la transessualità .

Riccitelli ha spiegato che ha seguito un percorso medicalizzato per avvicinarsi alle caratteristiche femminili e ha ottenuto il riconoscimento anagrafico come donna. Tuttavia, ha affermato che crede che esistano solo due sessi, maschile e femminile, e che il sesso di nascita non può cambiare. In merito alle opinioni di Vannacci, Riccitelli ha detto che il leader si riferisce all'omosessualità e alla transessualità come eccezioni, non come anormalità in senso dispregiativo.

Riccitelli si è dichiarata vicina al centrodestra e ha condiviso l'idea di un controllo rigoroso dei flussi migratori, ma ha precisato di non ricoprire alcun ruolo all'interno della formazione politica e di aver aderito al partito solo di recente. Spera di poter incontrare presto Vannacci e confrontarsi con lui





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