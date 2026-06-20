La Turchia è eliminata dal Mondiale

La Turchia è stata eliminata dal Mondiale dopo la sconfitta contro il Paraguay per 0-1. La squadra di Montella non è riuscita a segnare nonostante la competizione.

La Turchia è stata eliminata dal Mondiale dopo la sconfitta contro il Paraguay per 0-1. La squadra di Montella non è riuscita a segnare nonostante la competizione, che era stata vinta per la prima volta nel 1966.

Il ct turco ha ammesso che la sconfitta era dovuta alla poca precisione sotto porta e che il destino non era dalla loro parte. La squadra ha avuto 62 tiri nelle prime due gare, ma non è riuscita a segnare. Il ct ha anche ringraziato i suoi giocatori per aver dato il massimo in campo e per aver tenuto la testa alta nonostante la sconfitta





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