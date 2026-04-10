La Turchia verso il 'Panopticon Digitale': Critiche alla Nuova Legge sulla Sorveglianza Online

L'annuncio di una nuova proposta legislativa in Turchia, volta a creare un enorme database di sorveglianza online, solleva preoccupazioni tra le associazioni per la libertà di espressione. La legge, se approvata, consentirebbe l'accesso agli ID degli utenti, tracciando le loro attività sui social media. L'İFÖD denuncia un 'panopticon digitale' che potrebbe soffocare la libertà di parola e la partecipazione civica, con gravi conseguenze per attivisti e giornalisti. Il governo giustifica la legge come misura di protezione dei minori, ma le critiche sottolineano i potenziali abusi e la violazione dei diritti fondamentali.

Le associazioni turche e internazionali per la libertà di espressione esprimono forte disappunto riguardo alla nuova e controversa proposta legislativa turca, finalizzata alla creazione di un vastissimo database digitale, che rischia di cancellare ogni parvenza di privacy online.

Se approvata, questa legge imporrebbe alle autorità l'accesso agli ID, codici univoci che identificano utenti e dispositivi all'interno dei sistemi informatici e delle reti, fondamentali per il tracciamento e la gestione delle informazioni sui social media. L'Associazione turca per la Libertà di Espressione (İFÖD) denuncia la creazione di un “panopticon digitale”, un sistema di sorveglianza centralizzato capace di monitorare ogni attività degli utenti: identità degli account, post e interazioni. La proposta prevede l'accesso obbligatorio tramite numero di identificazione e il divieto di utilizzare account pseudonimi o anonimi. Secondo il ministro dell'Informazione, le aziende proprietarie dei social media avrebbero già accettato queste condizioni, e parallelamente il governo sta valutando una misura che vieti l'uso dei social media ai minori di 16 anni. La nuova legislazione dovrebbe essere integrata in un più ampio pacchetto di riforme giudiziarie in fase di elaborazione. \L'İFÖD sottolinea che il sistema di monitoraggio dei social media sarà utilizzato sia per verificare l'età degli utenti sia per controllare le loro attività online, definendo questo meccanismo di corrispondenza degli alias su vasta scala come senza precedenti, nonostante i dettagli non siano ancora stati definiti legalmente. L'associazione spiega che il sistema funzionerà generando un token digitale specifico per ogni utente, collegato al suo documento d'identità, in seguito al primo accesso sulla piattaforma. Questo token conterrà un sigillo che attesta la maggiore età dell'utente e sarà impiegato per tracciare tutte le attività dell'account, con l'obiettivo dichiarato di controllare i contenuti delle attività online, ufficialmente per la protezione dei minori. L'İFÖD avverte che questa motivazione cela l'intento dello Stato di “conoscere l'identità dietro ogni account, innescando una paralisi della società civile”, con potenziali conseguenze negative per attivisti e giornalisti. Ogni cittadino intenzionato a criticare la corruzione, organizzare proteste o boicottaggi, o svolgere qualsiasi altra forma di attivismo online, sarebbe consapevole del collegamento diretto tra il proprio account e la propria identità, generando timore di ritorsioni e limitando la libertà di espressione. Il Ministro della Giustizia ha definito le critiche sui social media come “processi” online, sostenendo che chi si rende responsabile di diffamazione dovrebbe essere punito. \Questa “sorveglianza di massa” minaccia di violare gli articoli 8 (diritto alla privacy) e 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la Turchia è firmataria, così come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che protegge il diritto dei bambini all'accesso all'informazione e alla libertà di espressione, diritti che verrebbero compromessi dalla proposta di limitazione dell'età. Akdeniz descrive l'argomentazione della “protezione dei minori” come un “cavallo di Troia” per l'istituzione del sistema centrale di sorveglianza online, evidenziando come altri paesi, come l'Australia, abbiano lasciato la verifica dell'età alle piattaforme stesse. Secondo Akdeniz, le aziende dei social media sono diventate “apparati compiacenti” del meccanismo di censura e sorveglianza dello Stato. La migrazione di alcuni utenti sulla piattaforma Bluesky non rappresenta una soluzione, poiché, come afferma Akdeniz, tutte le piattaforme, grandi, medie o piccole, saranno interessate da questo sistema. Un rapporto dell'İFÖD descrive la governance di Internet in Turchia come un processo di “contrattazione segreta e scambio di dati tra piattaforme e Stato”





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