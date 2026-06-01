La vedova del 'Corvo' di Benedetto XVI combatte per una pensione dignitosa: 280 euro al mese e una battaglia legale in Vaticano

Manuela Citti, vedova di Paolo Gabriele, il maggiordomo di Benedetto XVI autore dello scandalo Vatileaks, si trova in grave difficoltà economica con una pensione di reversibilità di soli 280 euro mensili. Dopo il rigetto della sua domanda di integrazione da parte del tribunale vaticano di primo grado, il caso si sposta in appello con contestazioni sulla neutralità del giudizio per il doppio ruolo del cardinale Farrell. La donna, con due figli e un mutuo, lotta per sopravvivere nonostante le suppliche a Parolin e a Papa Francesco e nonostante le presunte intenzioni di protezione di Ratzinger verso la famiglia del suo ex dipendente.

Manuela Citti, vedova di Paolo Gabriele , il maggiordomo di Benedetto XVI al centro dello scandalo Vatileaks , versa in gravi difficoltà economiche. Nonostante i suoi tentativi legali, il tribunale di primo grado del Vaticano ha respinto la richiesta di integrare la pensione di reversibilità, confermando un assegno mensile di soli 280 euro.

Con questa somma, la donna deve mantenere se stessa, i due figli e pagare un mutuo. La battaglia legale prosegue in appello, con l'avvocata Laura Sgrò che contesta la neutralità del procedimento per il doppio ruolo del cardinale Joseph Farrell, amministratore del Fondo pensioni e magistrato della Cassazione vaticana. Finora sono risultate inefficaci anche le suppliche inviate al cardinale Parolin e a Papa Francesco.

Il processo ha anche scartato la testimonianza sulla volontà di Benedetto XVI di tutelare la famiglia del suo ex dipendente. Paolo Gabriele, arrestato nel 2012 per aver sottratto documenti riservati, fu condannato e poi graziato da Ratzinger. Dopo la scarcerazione, lavorò per una cooperativa sociale legata alla basilica di San Paolo fuori le Mura fino alla prematura morte per malattia.

Il Fondo pensioni ha corrisposto alla vedova una somma unica di circa 110mila euro per i primi tredici anni di servizio, utilizzata per parte del mutuo, ma ha escluso dal computo l'ultimo periodo lavorativo. La sentenza di primo grado si è basata su vizi di forma e scadenze. L'avvocata ha descritto lo stato di indigenza della donna: 70 euro a settimana e un mutuo che si estenderà oltre gli 80 anni, definendo la povertà un'urgenza non rinviabile.

La difesa ritiene che gli uffici vaticani siano arroccati su una rigida applicazione della norma, trascurando lo spirito di carità e i desideri espressi da Benedetto XVI





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