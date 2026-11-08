La Veglia dell'Acqua Granda alla Biennale Venezia

Marco Paolini e Michela Signori presentano La Veglia dell'Acqua Granda all'Arsenale. Un evento storico per Venezia che unisce teatro e memoria del diluvio.

La Veglia dell' Acqua Granda, ideata da Marco Paolini e Michela Signori, si è tenuta come Progetto Speciale della Biennale di Venezia nell' Arsenale. Questo evento ha commemorato il disastroso diluvio del 4 novembre 1966, trasformando la città in un simbolo centrale della crisi moderna. La performance ha trasformato l'Archivio Storico in un luogo di memoria attiva, evitando la semplice celebrazione per abbracciare una riflessione civile sul futuro.

Il Contesto Storico del Diluvio

La fotografia simbolo del 1966 ritrae un uomo immobile sul Ponte della Paglia, paralizzato dall'acqua che ha tradito la laguna. Quell'episodio trasformò Venezia in un paziente ospedalizzato, costretto a subire l'impatto delle acque alte. Marco Paolini guida il pubblico attraverso questa narrazione, richiamando i piccoli gesti di sopravvivenza come il trasferimento dei mobili e dei bambini ai piani superiori.

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Spazio e Memoria all'Arsenale

La Veglia si è svolta nell'immenso nuovo spazio dell'Archivio Storico della Biennale, un recupero di ottomila metri quadri presso le Corderie. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, ha descritto l'evento come una trasformazione della parola in spazio pubblico. Il teatro ha così assunto la funzione di Agorà, dove la memoria diventa politica e crea una Polis collettiva.

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Dettagli Tecnici della Performance

La notte dell'evento ha visto sei ore di teatro medievale e itinerante, dalle 18.30 all'una. Il Coro delle Cicale, diretto da Giuseppina Casarin, ha eseguito canti liturgici con musiche di Guido Sodo. Davide Iodice ha fornito la consulenza regia, contribuendo alla struttura di questa sacra rappresentazione laica. Il sale ha svolto un ruolo simbolico, evocando sia la conservazione che la corrosione dei muri della città.

Impatto Culturale e Conclusione

L'evento non è stato un lutto funebre ma una veglia civile che guarda avanti. L'Arsenale ha confermato la sua vocazione alla produzione di eventi contemporanei, oltre alla conservazione documentale. Il pubblico ha partecipato attivamente a questa esperienza di gran teatro civile. La Veglia ha inviato messaggi verso il futuro, affermando che l'acqua richiede memoria e spazio.