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La vera poesia magica beauty della sposa Dua Lipa

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La vera poesia magica beauty della sposa Dua Lipa
BeautyMakeupHair
📆6/10/2026 7:46 AM
📰IOdonna
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Una cantante che ha affrontato la maratona nuziale senza tradire la minima traccia di stanchezza, una routine di puro relax e un focus sul trucco nuziale semplice e sofisticato, ecco la vera poesia magica beauty della sposa Dua Lipa. Anche se i dettagli della preparazione beauty non sono ancora stati diffusi, la filosofia del benessere che lei stessa ha rivelato tempo fa in un’intervista è il segreto che ha portato alla freschezza e alla naturale luminosità della sua pelle. Dormire a sufficienza diventa così lo scudo protettivo per ricaricare le batterie mentali e accendere la naturale luminosità della pelle, un’armatura invisibile ma potentissima per gestire le emozioni e i ritmi serrati di un intero fine settimana sotto i riflettori. Questa ricetta di puro relax ha preparato – senza sforzo letteralmente – sfoggiata in UK e in Sicilia. In cui la spensieratezza e un’eleganza sofisticata e leggerissima, si basano su un’estetica naturale accarezzata dalla brezza marina del Mediterraneo. Lontano anni luce dal trucco pesante e dalle pettinature complicate. Il focus del trucco nuziale è un inno alla semplicità studiata, a partire dalle labbra, vero e proprio elemento feticcio per la cantante, che ha rivelato di sentirsi nuda senza un tocco di colore. Marzo 2026. Dua Lipa all’evento Bvlgari Eclettica High Jewelry And High-End Watches a Villa Arconati. (Foto by Daniele Venturelli/Getty Images for Bvlgari)

Una cantante che ha affrontato la maratona nuziale senza tradire la minima traccia di stanchezza, una routine di puro relax e un focus sul trucco nuziale semplice e sofisticato, ecco la vera poesia magica beauty della sposa Dua Lipa .

Anche se i dettagli della preparazione beauty non sono ancora stati diffusi, la filosofia del benessere che lei stessa ha rivelato tempo fa in un’intervista è il segreto che ha portato alla freschezza e alla naturale luminosità della sua pelle. Dormire a sufficienza diventa così lo scudo protettivo per ricaricare le batterie mentali e accendere la naturale luminosità della pelle, un’armatura invisibile ma potentissima per gestire le emozioni e i ritmi serrati di un intero fine settimana sotto i riflettori.

Questa ricetta di puro relax ha preparato – senza sforzo letteralmente – sfoggiata in UK e in Sicilia. In cui la spensieratezza e un’eleganza sofisticata e leggerissima, si basano su un’estetica naturale accarezzata dalla brezza marina del Mediterraneo. Lontano anni luce dal trucco pesante e dalle pettinature complicate.

Il focus del trucco nuziale è un inno alla semplicità studiata, a partire dalle labbra, vero e proprio elemento feticcio per la cantante, che ha rivelato di sentirsi nuda senza un tocco di colore. Marzo 2026. Dua Lipa all’evento Bvlgari Eclettica High Jewelry And High-End Watches a Villa Arconati. (Foto by Daniele Venturelli/Getty Images for Bvlgari

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