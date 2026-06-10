Una cantante che ha affrontato la maratona nuziale senza tradire la minima traccia di stanchezza, una routine di puro relax e un focus sul trucco nuziale semplice e sofisticato, ecco la vera poesia magica beauty della sposa Dua Lipa. Anche se i dettagli della preparazione beauty non sono ancora stati diffusi, la filosofia del benessere che lei stessa ha rivelato tempo fa in un’intervista è il segreto che ha portato alla freschezza e alla naturale luminosità della sua pelle. Dormire a sufficienza diventa così lo scudo protettivo per ricaricare le batterie mentali e accendere la naturale luminosità della pelle, un’armatura invisibile ma potentissima per gestire le emozioni e i ritmi serrati di un intero fine settimana sotto i riflettori. Questa ricetta di puro relax ha preparato – senza sforzo letteralmente – sfoggiata in UK e in Sicilia. In cui la spensieratezza e un’eleganza sofisticata e leggerissima, si basano su un’estetica naturale accarezzata dalla brezza marina del Mediterraneo. Lontano anni luce dal trucco pesante e dalle pettinature complicate. Il focus del trucco nuziale è un inno alla semplicità studiata, a partire dalle labbra, vero e proprio elemento feticcio per la cantante, che ha rivelato di sentirsi nuda senza un tocco di colore. Marzo 2026. Dua Lipa all’evento Bvlgari Eclettica High Jewelry And High-End Watches a Villa Arconati. (Foto by Daniele Venturelli/Getty Images for Bvlgari)

Una cantante che ha affrontato la maratona nuziale senza tradire la minima traccia di stanchezza, una routine di puro relax e un focus sul trucco nuziale semplice e sofisticato, ecco la vera poesia magica beauty della sposa Dua Lipa .

Anche se i dettagli della preparazione beauty non sono ancora stati diffusi, la filosofia del benessere che lei stessa ha rivelato tempo fa in un’intervista è il segreto che ha portato alla freschezza e alla naturale luminosità della sua pelle. Dormire a sufficienza diventa così lo scudo protettivo per ricaricare le batterie mentali e accendere la naturale luminosità della pelle, un’armatura invisibile ma potentissima per gestire le emozioni e i ritmi serrati di un intero fine settimana sotto i riflettori.

Questa ricetta di puro relax ha preparato – senza sforzo letteralmente – sfoggiata in UK e in Sicilia. In cui la spensieratezza e un’eleganza sofisticata e leggerissima, si basano su un’estetica naturale accarezzata dalla brezza marina del Mediterraneo. Lontano anni luce dal trucco pesante e dalle pettinature complicate.

Il focus del trucco nuziale è un inno alla semplicità studiata, a partire dalle labbra, vero e proprio elemento feticcio per la cantante, che ha rivelato di sentirsi nuda senza un tocco di colore. Marzo 2026. Dua Lipa all’evento Bvlgari Eclettica High Jewelry And High-End Watches a Villa Arconati. (Foto by Daniele Venturelli/Getty Images for Bvlgari





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beauty Makeup Hair Relax Sleep Trucco Nuziale Dua Lipa Calum Turner Bvlgari Eclettica High Jewelry And High-End Wa Villa Arconati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Sicilia: indiscrezioni sul regalo alla cittàLa coppia di neo sposi ha lasciato Palermo. Alcune indiscrezioni parlano di due doni: uno da parte della sposa, che avrebbe deciso di regalare molti libri per supportare un progetto del Comune, e uno dallo sposo. Ancora mistero sul regalo che gli sposi faranno a Palermo.

Read more »

Talay Riley, ucciso a 35 anni l'autore di Dua Lipa e Britney SpearsTalay Riley è stato trovato la mattina del 5 giugno nel giardino di una proprietà residenziale di Silvertown, nell'East London

Read more »

Per Palermo il matrimonio di Dua Lipa è stato un bene o un male?Le amministrazioni accolgono sempre con entusiasmo queste occasioni di visibilità; chi ci vive un po' meno

Read more »

Messina (Intesa Sanpaolo): «In gara su Mps anche con una controfferta»La sfida è aperta. «Siamo pronti. Rimarremmo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta». Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, ha...

Read more »