La verità sullaautoreferenzialitàdi Ibrahimovic

L'autoreferenzialitàdella carriera di Ibrahimovic non è nuova, eppure la sua ultima postpartecipazione ad un evento sportivo con Tom Brady si è concentrata molto sulle visualizzazioni e sulla sua reputazione globale, piuttosto che sul suo contributo nel club

In termini di ruolo, ogni sua mossa è impeccabile e indistruttibile; tuttavia, in termini di opportunità, talvolta non è trascorso un periodo più complicato del Milan in questa stagione in cui Ibrahimovic abbia affisso qualcosa di frivolo su Instagram quando la Fiorentina attraversa un momento delicatissimo.

La sua autoreferenzialità resta, nel suo DNA, parte della sua essenza. Ogni volta che veste un ruolo di rilievo nella galassia rossonera, è stato visto sedere con Tom Brady alle spalle come gli fa rasare i capelli con la macchinetta; solo su Instagram, le sue interazioni sono state condivise da 1,3 milioni di utenti. Ciò che resta di tale momento è una questione di opportunità, visto che la settimana potrebbe essere la più complessa del Milan in questa stagione.

La gente nota il post di Z e ritiene che lo svedese sia in qualche modo spaccato dalla realtà rossonera che parla di insuccesso da mesi, assenza di gioco e, cosa più inquietante, del rischio di una Champions che si sia improvvisamente fumata. Infatti, è la solita storia con i soliti interrogativi che questi giorni ci si pone. Perché Z non interviene pubblicamente, con qualche parola di un vecchio senatore? Perché non frequenta con più frequenza Milanello?

E ancora, quella che viene definita la 'donna delle domande', la consueta domanda delle domande: che cosa fa concretamente Z? Da cosa si occupa





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