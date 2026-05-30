La vespa orientalis si diffonde a Roma: rischi e consigli per la sicurezza

L'insetto aggressivo, riconoscibile dal corpo rossiccio e dalla banda gialla, colonizza le aree urbane di Roma. Gli esperti spiegano come riconoscere i nidi e quali precauzioni adottare per evitare punture pericolose, soprattutto per gli allergici.

La vespa orientalis , conosciuta per il corpo rossiccio e la vistosa banda gialla sull'addome, non è più un fenomeno passeggero a Roma ma una presenza consolidata.

Inizialmente i nidi sono stati individuati a Monteverde, Ostiense e nel quadrante sud della Capitale, fino al centro storico, ma ora le colonie si sono diffuse in modo eterogeneo. Con l'arrivo dei primi caldi aumentano le segnalazioni e le richieste di intervento per la rimozione dei nidi.

Bruno Cignini, docente di Conservazione, tutela e gestione della fauna urbana all'Università Tor Vergata, spiega che l'insetto è molto presente nelle aree densamente urbanizzate, dove trova facilmente cibo e luoghi adatti alla nidificazione, in particolare vicino ai mercati ortofrutticoli, sulle terrazze condominiali, nei parchi urbani, nelle ville storiche e lungo le golene del Tevere. La vespa orientalis, il cui nome deriva dalla sua aggressività e non da una provenienza orientale, predilige nidificare in luoghi riparati come cassonetti delle tapparelle, fessure dei muri, sottotetti, intercapedini e qualsiasi angolo che offra calore e protezione.

Gli interventi specializzati, ormai centinaia, sono spesso spettacolari e mirano a smantellare colonie di migliaia di individui per mettere in sicurezza abitazioni e uffici, oltre a salvare le api che vengono predate, recuperate e trasferite in aree protette. Lunerti, esperto del settore, chiarisce che i maschi sono innocui per l'uomo perché privi di pungiglione, mentre le regine possono diventare pericolose se disturbate durante la costruzione del nido.

La vespa orientalis può nidificare in posti poco utilizzati o in vani che vengono aperti dopo un lungo periodo; ad esempio, nell'aprire una tapparella al rientro dalle vacanze bisogna usare cautela, lasciando entrare un po' d'aria alla volta per evitare che lo spostamento improvviso d'aria inneschi un attacco. Inoltre, si insinuano nelle cavità di lavori edilizi non completati e in tubi o fessure non sigillate dopo l'installazione di condizionatori e impianti di allarme.

È fondamentale evitare di lasciare sul balcone o in giardino rifiuti e avanzi di cibo di animali domestici e posizionare zanzariere alle finestre. Gli esperti invitano a mantenere la calma e ad allontanarsi lentamente, evitando movimenti bruschi che potrebbero essere percepiti come una minaccia. Se si individua un nido nella propria abitazione, è necessario richiedere l'intervento di personale specializzato per una rimozione tempestiva, evitando l'uso di fiamme o bombolette artigianali che potrebbero causare incendi.

Le punture sono dolorose e possono essere pericolose, soprattutto per i soggetti allergici, nei quali anche una sola può scatenare una reazione anafilattica potenzialmente mortale





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