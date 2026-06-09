La vicenda della Flotilla: accuse di violenze e maltrattamenti

La notizia della settimana in Italia è legata alla vicenda della Flotilla, un gruppo di attivisti che hanno tentato di rompere il blocco navale israeliano su Gaza. Gli attivisti si sono fatti assistere da alcuni avvocati per denunciare le violenze subite alla cattura.

La notizia della settimana in Italia è legata alla vicenda della Flotilla , un gruppo di attivisti che hanno tentato di rompere il blocco navale israeliano su Gaza .

Gli attivisti si sono fatti assistere da alcuni avvocati per denunciare le violenze subite alla cattura. Tra le accuse formulate c'è quella di sequestro di persona, tortura, violazione del codice di navigazione e tentato omicidio. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha risposto alle accuse dichiarando di non essere scoraggiato dall'indagine e di continuare a stare al fianco delle truppe israeliane.

Il suo nome non è l'unico al vaglio dei pm, che faranno approfondimenti anche sul ministro della Difesa Israel Katz, sul comandante della Marina Eyal Harel, sul capo di Stato maggiore Eyal Zamir e sul commissario del Servizio penitenziario Kobi Yaakobi. Quest'ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere per la gestione della prigionia ad Ashdod e a Ketziot, dove gli attivisti della Flotilla sono stati trasferiti dopo la cattura.

Nelle scorse settimane era emerso un filmato che mostrava centinaia di attivisti bendati e legati, costretti a inginocchiarsi e trascinati sul pavimento da agenti mascherati. Il filmato aveva destato sdegno e indignazione in tutto il mondo





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