La vigilia degli esami di Stato: studenti in coro per esorcizzare l'ansia

Centinaia di studenti si sono riuniti davanti alle scuole in tutta Italia per cantare e affrontare insieme l'ansia della vigilia prima dell'inizio degli esami di Stato, tra tensione e momenti di condivisione.

Roma , 18 giugno - Centinaia di studenti si sono radunati davanti ai cancelli delle scuole per esorcizzare l'ansia e cantare Antonello Venditti . L'ansia della vigilia si è sciolta in un coro collettivo sotto il cielo della Capitale.

Decine di studenti romani si sono ritrovati alle dieci di sera davanti allo storico istituto. L'emozione iniziale ha lasciato rapidamente il posto a una palpabile tensione per l'avvio ufficiale delle prove d'esame, programmato per la mattina successiva. L'appuntamento notturno ha unito idealmente i ragazzi prima del via ufficiale ai test scritti, che lasceranno poi spazio ai colloqui orali a partire dal prossimo 22 giugno.

Questo identico scenario si è ripetuto in contemporanea in decine di altri istituti scolastici italiani, da Milano fino a Napoli, dove la musica ad alto volume ha scandito la vigilia. Archiviati i canti di rito e la nostalgia anticipata, per i ragazzi è arrivato il momento della concentrazione assoluta sui libri. I commissari d'esame si preparano a valutare la preparazione di migliaia di candidati in tutto il Paese, pronti al grande salto verso l'età adulta.

La notte della vigilia si spegne così nel silenzio delle aule vuote, dove ogni studente cerca adesso la sua ultima review prima del grande giorno





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