Le spiagge affollate e i prezzi proibitivi hanno reso la villeggiatura italiana un sogno proibito per molte famiglie. Tuttavia, esistono alternative più autentiche e a prezzi ragionevoli.

Le spiagge affollate e i prezzi proibitivi hanno reso la villeggiatura italiana un sogno proibito per molte famiglie. Tuttavia, esistono alternative più autentiche e a prezzi ragionevoli.

Basta spostarsi di pochi chilometri dall'entroterra per scoprire località storiche e silenziose. Il nostro viaggio parte dalla Riviera ligure, dove le mete esclusive come Portofino e le Cinque Terre sono ormai inaccessibili per molti. A Portofino, ad esempio, il prezzo delle abitazioni supera i 10mila euro al metro quadro, mentre a Cicagna, un borgo dell'entroterra genovese, il prezzo medio delle case si ferma a 986 euro al metro quadro.

Lo stesso vale per le Cinque Terre, dove a Pignone e Brugnato, borghi storici a 25 e 40 minuti d'auto da Monterosso, le abitazioni costano circa 1.400 euro al metro quadro. Anche a Riccione, ad esempio, il prezzo delle abitazioni è aumentato del 17 per cento rispetto al 2017 e oggi per acquistare un appartamento di 80 metri quadrati servono in media oltre 360mila euro.

Spostandosi però nell'entroterra e salendo di circa 400 metri di quota, possono bastare appena 77mila euro per comprare casa a Gemmano, un vero e proprio balcone sull'Adriatico. Riccione e Cattolica si raggiungono in meno di mezz'ora d'auto, ma il risparmio è enorme, così come la tranquillità. In Abruzzo, a Guardiagrele, borgo nel Parco nazionale della Maiella, il prezzo delle abitazioni è fermo a 637 euro al metro quadro.

In circa quaranta minuti si raggiunge la Costa dei Trabocchi, dove località sempre più richieste come San Vito Chietino superano i 1.200 euro al metro quadro, quasi il doppio





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