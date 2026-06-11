La Visione Strategica di Giorgia Meloni: Dall'Ucraina al Medio Oriente, le Priorità dell'Italia

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato alla Camera i pilastri della politica estera italiana, concentrandosi sul supporto all'Ucraina, la stabilità nel Golfo Persico e la risoluzione del conflitto in Libano.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha tenuto una comunicazione dettagliata presso la Camera dei Deputati, delineando con precisione la posizione dell'Italia e dell'Unione Europea nei confronti delle crisi geopolitiche che stanno scuotendo l'ordine mondiale.

In primo luogo, la Premier ha ribadito il sostegno incrollabile alla difesa dell'Ucraina, sottolineando come la linea di fermezza di Kiev e la pressione costante su Mosca rimangano gli unici strumenti efficaci per spingere la Russia verso un tavolo negoziale concreto. In questo contesto, Meloni ha espresso il suo pieno appoggio al ventesimo pacchetto di sanzioni europee, considerandolo un passo necessario per limitare le capacità belliche dell'aggressore.

Un punto cruciale del suo intervento ha riguardato la necessità di superare la frammentazione diplomatica all'interno dell'Unione Europea. La Presidente ha auspicato l'identificazione di una figura autorevole, dotata di un mandato chiaro da parte di tutti gli Stati membri, capace di rappresentare univocamente gli interessi dell'Europa nei negoziati di pace. Secondo Meloni, procedere con formati variabili o poco rappresentativi genera confusione e debolezza, rendendo l'Europa vulnerabile.

Parallelamente, è stato riaffermato l'impegno per l'integrazione europea dell'Ucraina, vista come un elemento cardine per la sicurezza del continente, a patto che Kiev prosegua con determinazione nel percorso di riforme istituzionali e nel rafforzamento dello stato di diritto, seguendo i principi di merito e parità di trattamento. Spostando l'attenzione verso l'area del Golfo, Giorgia Meloni ha affrontato il tema della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, definendola un bene comune di valore mondiale che non può essere sacrificato a interessi politici o usato come strumento di ricatto.

L'Italia, insieme ai partner internazionali, lavora per il ripristino totale della sicurezza in questo snodo marittimo fondamentale, condannando ogni tentativo unilaterale di alterare le regole del transito. La Premier ha evidenziato come la trasformazione delle rotte marittime in strumenti di coercizione militare rappresenterebbe un pericoloso precedente per il commercio globale.

Sul piano diplomatico, l'Italia continua a monitorare e sostenere il dialogo, seppur instabile, tra Stati Uniti e Iran, riconoscendo l'opera di facilitazione svolta da nazioni come il Qatar e il Pakistan. Meloni ha chiarito che l'Europa possiede leve decisive, in particolare attraverso il regime sanzionatorio. Se Teheran dimostrerà una reale volontà di tornare a un percorso costruttivo e verificabile, l'Unione Europea sarà pronta a procedere con un alleggerimento graduale e rapido delle sanzioni.

Al contrario, se l'Iran continuerà a minacciare la navigazione, a sostenere milizie armate o a violare gli obblighi internazionali, l'Europa non esiterà a inasprire la pressione con nuove e severe misure restrittive. Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente e specificamente in Libano, la posizione della Presidenza del Consiglio è chiara: una soluzione politica duratura non può prescindere dal disarmo di Hezbollah e dal contestuale ritiro delle forze israeliane da tutto il sud del Libano.

Questi due passaggi sono considerati essenziali per costruire un'architettura di sicurezza stabile nella regione. In quest'ottica, l'Italia continuerà a offrire sostegno alle forze armate libanesi, viste come l'unico presidio capace di garantire l'unità nazionale e la sovranità del Paese. Meloni ha inoltre lanciato un duro monito contro ogni attacco diretto alla missione UNIFIL, definendo inaccettabile qualsiasi aggressione contro il personale o le basi dei caschi blu.

Colpire l'UNIFIL non significa solo attaccare una missione dell'ONU, ma sfidare l'intera comunità internazionale che attraverso questo presidio tenta di evitare un conflitto su scala ancora più vasta. Infine, la Premier ha espresso ferma condanna verso l'estremismo e l'odio alimentato dai coloni violenti, citando specificamente il comportamento inaccettabile del ministro Ben Gvir nei confronti dei cittadini italiani. Meloni ha respinto con forza le dichiarazioni del ministro israeliano, definendole non dignitose per Israele e incompatibili con i valori italiani.

In chiusura, l'intervento ha toccato brevemente anche temi di politica interna, accennando alla crisi della democrazia rappresentativa e al problema dell'astensionismo, legato a una legge elettorale che continua a lasciare il potere di scelta dei rappresentanti nelle mani dei partiti piuttosto che degli elettori





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