La visita di Xi in Corea del Nord rinsalda l'alleanza strategica e segna una nuova fase nelle relazioni con Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha compiuto una visita di stato a Pyongyang, ricevendo un'accoglienza trionfale da Kim Jong Un. L'evento ha evidenziato una cooperazione più stretta tra i due paesi, tacito riconoscimento dello status nucleare nordcoreano e strategie per bilanciare l'influenza russa nella regione.

La visita di stato del presidente cinese Xi Jinping a Pyongyang, avvenuta l'8 giugno 2026, ha segnato un momento di svolta nelle relazioni tra Cina e Corea delNord, con entrambi i paesi che hannoHighlighted i rispettivi successi diplomatici.

L'evento, durato due giorni, ha visto un'accoglienza trionfale per Xi da parte del leader nordcoreano Kim Jong Un, completa di una salva di 21 colpi di cannone e spettacoli musicali checelebravano le rispettive culture. L'assenza di discussioni pubbliche su questioni spinose come la denuclearizzazione della penisola coreana ha rappresentato un cambiamento significativo, indicando un tacito riconoscimento da parte della Cina dello status nucleare della Corea del Nord.

Analisti sottolineano che questa mossa serve a controbilanciare l'influenza crescente della Russia nella regione, specialmente dopo il rafforzamento dei legami militari tra Pyongyang e Mosca a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Sebbene entrambi i paesi abbianoelogiato la cooperazione in settori come commercio, turismo e sicurezza, emergono differenze nelle narrazioni ufficiali: la Corea delNord ha enfatizzato la parità di status con Pechino, mentre la Cina ha sottolineato gli interessi strategici concreti.

Il sostegno esplicito di Kim al principio dell'Unica Cina, chereafirma la sovranità di Pechino su Taiwan, e la menziona della cooperazione militare hanno attirato l'attenzione degli osservatori. Inoltre, l'assenza della figlia di Kim, Kim Ju Ae, dalle immagini ufficiali del viaggio, nonostante la sua comparsa in precedenti visite, ha suscitato speculazioni sulle dinamiche dinastiche e sul suo possibile ruolo futuro.

La visita, quindi,non solo ha rinsaldato l'alleanza storica tra Cina e Corea delNord, ma ha anche riallineato le priorità diplomatiche in risposta all'evoluzione del panorama geopolitico globale, con implicazioni per la sicurezza regionale e le relazioni con gli Stati Uniti





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